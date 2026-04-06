Καβγάς Πολάκη-Λαζαρίδη: «Είσαι εδώ χωρίς πτυχίο» - «Έτρωγες μαύρα και μιλάς»

Η συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής ξέφυγε στα άκρα, όταν ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης και ο νέος υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μακάριος Λαζαρίδης αντάλλαξαν βαριές εκφράσεις, με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο Παύλος Πολάκης, παίρνοντας τον λόγο, επιτέθηκε στον υφυπουργό, αμφισβητώντας τη γνησιότητα του πτυχίου του και φωνάζοντας: «Σκασμός Λαζαρίδη… τώρα μιλάω εγώ…». Παράλληλα, έκανε λόγο για «βαθύ κράτος» και «σαπίλα», αναφερόμενος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Βλέποντας τον νέο υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης να ζητά τον λόγο για να απαντήσει, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ συνέχισε λέγοντας: «Αφού σηκώνεις το χέρι Λαζαρίδη, θα ήθελα να απαντήσεις. Το πτυχίο σου από πού είναι; Southeastern College τι είναι αυτό και τι πτυχία δίνει;».

Απαντώντας, ο Μακάριος Λαζαρίδης ανέβασε ακόμη περισσότερο τους τόνους, λέγοντας: «Βαθύ κράτος και σαπίλα είστε εσείς. Έχετε παραδεχθεί δημόσια ότι ως δήμαρχος είχατε διπλά βιβλία, ένα βιβλίο για τα μαύρα. Να μας εξηγήσετε από πού είναι αυτά τα μαύρα. Και τι τα κάνατε;».

Στη συνέχεια, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης αναφέρθηκε και στις αιχμές για το πτυχίο του, σημειώνοντας: «Αυτή την αηδία που αναφέρατε: εγώ έχω τελειώσει το εργαστήρι ελευθέρων σπουδών, το College of Southeastern Europe. Το πτυχίο μου υπάρχει, μπορεί να σας το δείξω. Τελειώνει η πλάκα. Δείξτε μας τα βιβλία σας, πού είναι τα λεφτά;».

Η αντιπαράθεση συνεχίστηκε σε εκρηκτικό κλίμα, με τον Παύλο Πολάκη να επανέρχεται λέγοντας: «Εγώ προκάλεσα τον κ. Λαζαρίδη να μας πει από πού είναι το πτυχίο του, δεν μου λέει. Του είπα ποιο είναι το βαθύ κράτος και μου λέει ότι εγώ είμαι το βαθύ κράτος με τα μαύρα ταμεία. Να πας μια βόλτα στα Σφακιά, Λαζαρίδη, και να δεις τι έκανα εγώ».

Από την πλευρά του, ο Μακάριος Λαζαρίδης απάντησε: «Να μας πεις».

Και η αντιπαράθεση συνεχίστηκε:

Παύλος Πολάκης: Μουρμου… μουρμού. Να δεις τι έκανα εγώ ως δήμαρχος. Τότε που Σαμαράς και Βενιζέλος είχαν κατακρεουργήσει την ελληνική κοινωνία, εγώ έβαζα τους Σφακιανούς αντί να δίνουν στεφάνια στις κηδείες.

Μακάριος Λαζαρίδης: ζορίζεσαι

Παύλος Πολάκης: Σκασμός Λαζαρίδη, σκασμός. Τώρα μιλάω εγώ δεν θα πετάγεσαι. Καθόλου δεν ζορίζομαι εσύ ζορίζεσαι γιατί είσαι εδώ χωρίς πτυχίο.

Γιώργος Λαμπρούλης: δεν θα το κάνουμε αρένα εδώ μέσα. Το λόγο έχει η κα Λινού.

Παύλος Πολάκης: Πες μας που είναι το πτυχίο σου Λαζαρίδη και μετά ξανατραγούδα. Γιατί αρκετά σας χαϊδέψαμε μερικούς που είστε χούλιγκαν… χούλιγκαν. Από εδώ και πέρα τέλος.

Μακάριος Λαζαρίδης: έτρωγες μαύρα και μιλάς. Άντε μπράβο.

Παύλος Πολάκης: Να πεις που είναι το πτυχίο σου αμόρφωτε!

Μακάριος Λαζαρίδης: Έλα τώρα.

Παύλος Πολάκης: Αμόρφωτος είναι δεν κατάλαβα. Από εδώ και πέρα θα τα λέμε όλα. Τέλος η ανοχή.