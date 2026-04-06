Διεκόπη για τις 27 Απριλίου η δίκη για τα Τέμπη, αναμένεται παράσταση και από το Ελληνικό Δημόσιο

Τη Δευτέρα 27 Απριλίου συνεχίζεται στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας, στο ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ, η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Στη σημερινή συνεδρίαση ολοκληρώθηκε σε μεγάλο βαθμό η διαδικασία των δηλώσεων για την παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας από συγγενείς θυμάτων, τραυματίες και δικηγορικούς συλλόγους ενώ η λίστα ολοκληρώθηκε με την Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης, το σωματείο των Ελλήνων μηχανοδηγών.

Μεταξύ των οικογενειών θυμάτων που δήλωσαν παράσταση ήταν και οι γονείς της Εριέττας Μόλχο, με τον συνήγορό τους να επισημαίνει στο δικαστήριο τις ενέργειες που πραγματοποίησε η οικογένεια για να τιμήσει τη μνήμη της, όπως η ίδρυση έδρας στο Πανεπιστήμιο που σπούδασε, μια υποτροφία για το σχολείο που πήγαινε και την πρόθεση τους για ίδρυση Ιδρύματος "Εριέττα Μόλχο" που θα φιλοξενεί συγγενείς καρκινοπαθών.

Δηλώσεις έγιναν επίσης και για άτομα που καταγράφηκαν στο κατηγορητήριο ως τραυματίες αλλά δεν κλήθηκαν να καταθέσουν.

Η διαδικασία σήμερα προχώρησε χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα με τη συνήγορο συγγενών θυμάτων και πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας κα Ζωή Κωνσταντοπούλου να επισημαίνει ωστόσο μεταξύ άλλων πως «οι συνθήκες κάτω από τις οποίες γίνεται αυτή η διαδικασία είναι εξόχως τραυματικές» ενώ ο πρώην πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Δημήτρης Βερβεσος επισήμανε τα προβλήματα με τα μικρόφωνα στην αίθουσα.

Να σημειωθεί πως οι υποστηρίζοντες την κατηγορία όπως εμφανίζονται στο κατηγορητήριο είναι 230, οι περισσότεροι εκ των οποίων δήλωσαν σήμερα την παράσταση τους. Κάποιοι δήλωσαν πως δεν επιθυμούν να παρασταθούν διατηρώντας μόνο την ιδιότητα του μάρτυρα κατηγορίας.

Οι δικηγορικοί σύλλογοι που δήλωσαν παράσταση ήταν 52, με τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών να εκπροσωπείται από τους Θεόδωρο Μαντά, Δημήτρη Βερβεσό και την κα Μαρία Δημόκα από τον Δικηγορικό Σύλλογο Λάρισας. Οι κ.κ. Μαντάς και Βερβεσός ανέλυσαν το νομοθετικό πλαίσιο που δικαιολογεί και επιτρέπει την νομιμοποίηση τους για υποθέσεις μεγάλου δημοσίου συμφέροντος.

Στην επόμενη συνεδρίαση θα δηλωθούν οι παραστάσεις ελάχιστων ακόμα συγγενών θυμάτων και τραυματιών ενώ αναμένεται να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας και το Ελληνικό Δημόσιο. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η διαδικασία των ενστάσεων για τις δηλώσεις παράστασης.

Σήμερα στο δικαστήριο παρόντες ήταν 3 από τους συνολικά 36 κατηγορούμενους που, κατά περίπτωση, κατηγορούνται για το κακούργημα της επικίνδυνης παρέμβασης στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς με ενδεχόμενο δόλο, με επικίνδυνες για την ασφάλεια της συγκοινωνίας πράξεις, από τις οποίές μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για ανθρώπους και που είχε ως αποτέλεσμα: α) τον θάνατο μεγάλου αριθμού ανθρώπων, β) τη βαριά σωματική βλάβη περισσότερων ανθρώπων και γ) τη σημαντική βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, τελεσθείσα και κατ' εξακολούθηση και από κοινού και τα πλημμελήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή, της βαριάς σωματικής βλάβης από αμέλεια από υπόχρεο κατά συρροή, της απλής σωματικής βλάβης από αμέλεια από υπόχρεο κατά συρροή και της παράβασης καθήκοντος.