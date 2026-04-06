Ηράκλειο: Σκυλίτσα έκανε 1 χλμ. για να βρει βοήθεια για το κουτάβι της που έπεσε σε λιμνοδεξαμενή

Κουτάβι που έπεσε σε λιμνοδεξαμενή στο Ηράκλειο την γλίτωσε, όταν η σκυλίτσα μαμά του διένυσε πάνω από ένα χιλιόμετρο για να βρει κάποιον προκειμένου να τον διασώσει.

Το περιστατικό συνέβη στο Ρουκάνι του δήμου Ηρακλείου και η σκυλίτσα κατάφερε να βρει ένα διερχόμενο οδηγό όπου ανέβηκε πάνω στο καπό του αυτοκινήτου του, αρνούμενη να κατέβει αν δεν την ακολουθούσε.

Όταν εκείνο κατέβηκε, άρχισε να πηγαίνει προς ένα αγροτικό δρόμο που είχε κατάληξη μια λιμνοδεξαμενή του χωριού και αυτό που προκάλεσε εντύπωση στον οδηγό είναι πως κατά τη διαδρομή, το σκυλί σταματούσε την πορεία του για να δει αν τον ακολουθούσε ο οδηγός με το αυτοκίνητο, σύμφωνα με το cretalive.