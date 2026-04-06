Αιτωλοακαρνανία: Κινηματογραφική σύλληψη δραπετών για απόπειρα ληστείας σε βάρος ηλικιωμένων

Μια υπόθεση που θυμίζει σενάριο αστυνομικής ταινίας εξιχνίασε η Ελληνική Αστυνομία στην περιοχή του Θέρμου Αιτωλοακαρνανίας, καθώς οι δράστες της βίαιης απόπειρας ληστείας σε βάρος ηλικιωμένου ζευγαριού αποδείχθηκε πως ήταν δραπέτες και έγκλειστοι φυλακών σε άδεια.

Η συντονισμένη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, σε συνεργασία με το Α.Τ. Θέρμου και την ΟΠΚΕ, οδήγησε στη σύλληψη τριών ανδρών και μιας γυναίκας, οι οποίοι φέρονται να αποτελούν τα μέλη της επικίνδυνης συμμορίας.

Όλα ξεκίνησαν το βράδυ της περασμένης Παρασκευής, όταν τρεις κουκουλοφόροι εισέβαλαν από ανασφάλιστη πόρτα σε μονοκατοικία στο Θέρμο. Με την απειλή όπλου και τη χρήση σωματικής βίας, επιχείρησαν να ληστέψουν το ανδρόγυνο που βρισκόταν εντός, τραυματίζοντας μάλιστα τον ιδιοκτήτη.

Η έγκαιρη παρέμβαση του γιου των θυμάτων, ο οποίος αντιλήφθηκε τους δράστες, τους ανάγκασε να τραπούν σε φυγή. Κατά την αποχώρησή τους, ένας από τους κατηγορούμενους πυροβόλησε δύο φορές στον αέρα για εκφοβισμό, προκαλώντας πανικό στην περιοχή, χωρίς ευτυχώς να υπάρξει τραυματισμός από τα πυρά.

Η κινητοποίηση της Αστυνομίας ήταν άμεση. Μετά από εκτεταμένες αναζητήσεις, το απόγευμα του Σαββάτου εντοπίστηκε στον κόμβο Συκιάς ένα ύποπτο όχημα με οδηγό τη γυναίκα συνεργό τους. Κατά τον έλεγχο, οι αστυνομικοί βρήκαν τους δύο άνδρες κρυμμένους στον χώρο των αποσκευών, προσπαθώντας να διαφύγουν από την περιοχή.

Παράλληλα, σε έφοδο που πραγματοποιήθηκε σε μισθωμένη οικία (Airbnb), εντοπίστηκε και ο τέταρτος κατηγορούμενος, ο οποίος επιχείρησε να διαφύγει τρέχοντας, αλλά ακινητοποιήθηκε σε κοντινή απόσταση.

Οι έρευνες των αρχών επεκτάθηκαν και στις όχθες της λίμνης Τριχωνίδας, όπου εντοπίστηκε το οπλοστάσιο της ομάδας. Συγκεκριμένα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: Ένα πολεμικό τουφέκι με σπαστό κοντάκι, δύο γεμιστήρες πλήρεις με συνολικά 57 φυσίγγια και είδη ρουχισμού που χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση.

Από την ταυτοποίηση των στοιχείων τους προέκυψε πως οι δράστες ήταν γνώριμοι των αρχών, καθώς οι δύο από τους άνδρες είναι δραπέτες σωφρονιστικών καταστημάτων ενώ ο τρίτος άνδρας βρισκόταν εκτός φυλακής με εξαήμερη τακτική άδεια, την οποία εκμεταλλεύτηκε για να διαπράξει τη ληστεία.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για απόπειρα ληστείας, παράβαση του νόμου περί όπλων, απόδραση, σωματικές βλάβες και βία κατά υπαλλήλων. Οι συλληφθέντες οδηγούνται στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.