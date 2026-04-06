Ηγουμενίτσα: Τραυματίστηκε αξιωματικός πλοίου που έφτασε από την Πάτρα

Στο Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών νοσηλεύεται μια 30χρονη Ανθυποπλοίαρχος, έπειτα από ατύχημα που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε κατά τη διαδικασία πρόσδεσης επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου, το οποίο εκτελούσε το τακτικό δρομολόγιο Πάτρα – Ηγουμενίτσα – Μπάρι. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η ημεδαπή αξιωματικός έχασε την ισορροπία της και έπεσε στο 5ο κατάστρωμα του πλοίου, με αποτέλεσμα να υποστεί τραυματισμούς στο δεξί χέρι και στον γοφό.

Αμέσως μετά τον κατάπλου, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε την τραυματισμένη αξιωματικό αρχικά στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών Ηγουμενίτσας και εν συνεχεία στο Νοσοκομείο Φιλιατών, όπου νοσηλεύεται για περαιτέρω εξετάσεις.

Η Λιμενική Αρχή ενημερώθηκε άμεσα για το συμβάν, ενώ την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος έχει αναλάβει το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας.