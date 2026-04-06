Φωκίων Ζαΐμης: «Μετά την Βιομηχανική Περιοχή, προχωρά η κατασκευή του αγωγού για την τροφοδοσία της Πάτρας»

Ενημέρωση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας σε σχέση με την πρόοδο του έργου του φυσικού αερίου πραγματοποίησε ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης στην συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στον Πύργο, την Δευτέρα 6 Απριλίου 2026.

Ο κ. Ζαΐμης σημείωσε ότι «ήδη σήμερα από την εγκατάσταση υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) που λειτουργεί στην Βιομηχανική Περιοχή της Πάτρας, τροφοδοτούνται οκτώ μεγάλες βιομηχανίες, αναφέροντας μάλιστα ότι οι δύο δεξαμενές φυσικού αερίου της ΒΙ.ΠΕ. είναι οι μεγαλύτερες στην Ελλάδα και από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη σε χωρητικότητα και δυνατότητα τροφοδοσίας. Η μια εκ των δυο, η «LNG Patra City», θα τροφοδοτήσει την πόλη της Πάτρας όταν ολοκληρωθούν οι εργασίες κατασκευής του αστικού δικτύου που έχει φτάσει στην περιοχή του Γλαύκου.

Πρόκειται για το έργο που αποτελεί τμήμα του συνολικού έργου Ανάπτυξης Δικτύων στην Δυτική Ελλάδα (Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργος) που έχει συνολικό προϋπολογισμό 41 περίπου εκατομμύρια ευρώ με το 50 περίπου τοις εκατό του κόστους κατασκευής να προέρχεται από το ΕΣΠΑ και την Περιφέρεια και το άλλο μισό να το καλύπτει η εταιρεία με ίδια κεφάλαια».

Όπως είπε κ. Ζαΐμης: «Στην Πάτρα προβλέπεται η κατασκευή 5000 συνδέσεων από τον κεντρικό αγωγό των δρόμων έως τις ιδιοκτησίες των εμπορικών και οικιακών καταναλωτών της πόλης της Πάτρας, ενώ θα υπάρχουν και σταθμοί μέτρησης και ρύθμισης για την ασφαλή τροφοδοσία του αστικού δικτύου, με τον πρώτο σταθμό να τοποθετείται στην οδό Γλαύκου και Ακρωτηρίου στην πλατεία Αρχαίου Κλείτορα, στο ύψος της Λαχαναγοράς Πατρών», ενώ αναφερόμενος στην πρόοδο του έργου δήλωσε ότι έχει σχεδόν ολοκληρωθεί το δίκτυο μέσης πίεσης που προβλέπει 24,5 χιλιόμετρα δικτύου και έχουν ήδη κατασκευαστεί κατά 95% στα 23 χιλιόμετρα, ενώ στο έργο του αγωγού χαμηλής πίεσης που θα καλύψουν την πόλη της Πάτρας, έχουν ολοκληρωθεί 20 χιλιόμετρα. Το έργο προχωρά ταχύτατα και οι εργασίες εξελίσσονται στην περιοχή του Γλαύκου.

Ο κ. Ζαΐμης τόνισε πως «η έλευση του φυσικού αερίου είναι μια από τις σημαντικότερες επιτυχίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, καθώς θα αποτελεί ένα καύσιμο πολλών δεκαετιών. Συνεχίζουμε να ακολουθούμε πιστά τα βήματα που πρέπει να γίνουν για να θωρακιστεί ενεργειακά η Πάτρα και όλη η Δυτική Ελλάδα τα επόμενα χρόνια».