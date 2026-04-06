Ρίο: Σύλληψη 30χρονου με πάνω από 3.000 κροτίδες και πυροτεχνήματα

Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Μεγάλης Δευτέρας (06/04/2026) από το Τμήμα Ασφαλείας Πατρών, στην περιοχή του Ρίου.

Στο πλαίσιο έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε διαμέρισμα της περιοχής, συνελήφθη ένας 30χρονος, ο οποίος βρέθηκε να κατέχει παράνομα σημαντικές ποσότητες πυροτεχνικού υλικού.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της έρευνας εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν άνω των 3.000 κροτίδων και πυροτεχνημάτων, καθώς και ένα πιστόλι κρότου.

Σε βάρος του συλληφθέντος ασκήθηκε ποινική δίωξη για παραβάσεις της νομοθεσίας περί πυροτεχνικών ειδών και όπλων και πρόκειται να οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών.