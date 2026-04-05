Πάτρα: Εκείνη διασκέδαζε και η άλλη την έκλεβε

Συνελήφθη, στις 04-04-2026 στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, μια αλλοδαπή γυναίκα, διότι σύμφωνα με την αστυνομία, βρισκόμενη ως θαμώνας

σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος αφαίρεσε από την τσάντα ημεδαπής γυναίκας, κοσμήματα, μικρό χρηματικό ποσό, αντικείμενα και έγγραφα, τα

οποία βρέθηκαν από τους αστυνομικούς στην κατοχή της κατηγορούμενης κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στην παθούσα.