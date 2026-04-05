Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή ο Κώστας Βαρδαλαχάκης

Έφυγε από τη ζωή σήμερα το πρωί ο Κώστας Βαρδαλαχάχης, ιδρυτής του τηλεοπτικού σταθμού της Πάτρας Super B, o οποίος ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1990

Με τη σύζυγό του Ελένη απέκτησαν τρία παιδιά. Τον Γιάννη, τη Ρένα και τη Μαρία, ενώ ευτύχησε να γίνει και παππούς και να χαρεί τέσσερα εγγόνια.

Καταγόταν από τον Κρούσωνα Ηρακλείου και το όνομά του συνδέθηκε στενά με την τοπική τηλεόραση στην Πάτρα.