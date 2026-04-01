Πότε θα ανθίσουν οι κερασιές της Ιαπωνίας;

Οι ειδικοί χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη για να αναλύσουν δεδομένα, καθώς και χιλιάδες φωτογραφίες από το crowdsourcing, για να προβλέψουν πότε θα ανθίσουν οι κερασιές, τα οποία αποτελούν πόλο έλξης που αξίζει πολλά δισεκατομμύρια δολάρια.

Η εποχή της ανθοφορίας της κερασιάς είναι συνήθως μια ξέγνοιαστη εποχή του χρόνου στην Ιαπωνία, όταν οι οικογένειες συγκεντρώνονται για πικνίκ κάτω από ανθισμένα δέντρα και οι φίλοι συναντιούνται για «παρατήρηση λουλουδιών» τη νύχτα.

Για τον Χιρόκι Ίτο, έναν επιστήμονα δεδομένων και μετεωρολόγο που ειδικεύεται στην τέχνη υψηλού ρίσκου της πρόβλεψης της ακριβούς ημερομηνίας που θα ανθίσουν τα δέντρα, ήταν πάντα μια εποχή στρες. Τα πολύτιμα άνθη της κερασιάς της Ιαπωνίας παράγουν περίπου περισσότερα από 9 δισεκατομμύρια δολάρια σε τουριστικά και άλλα έσοδα κάθε χρόνο.

Οι αεροπορικές εταιρείες, τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια εξαρτώνται από τις προβλέψεις - για να μην αναφέρουμε τα 123 εκατομμύρια των Ιαπώνων που θέλουν να ξέρουν πότε να κατευθυνθούν σε πάρκα και κήπους για την κορύφωση της άνθισης. «Είναι μεγάλη η πίεση. Νιώθω το βάρος της ιστορίας», δήλωσε ο Ίτο, ο οποίος εργάζεται στην Ιαπωνική Μετεωρολογική Εταιρεία στην Οσάκα, έναν από τους κύριους παρόχους προβλέψεων για την άνθηση της κερασιάς, για περισσότερο από μια δεκαετία. «Φοβάμαι λίγο την άνοιξη. Δεν μπορώ να την απολαύσω πλήρως».



Πλέον ο Ίτο και άλλοι ειδικοί στρέφονται σε ένα εργαλείο που ελπίζουν ότι θα μπορούσε να μειώσει μέρος του βάρους της πρόβλεψης: την τεχνητή νοημοσύνη. Χρησιμοποιούν συστήματα ΤΝ για να αναλύσουν δεδομένα θερμοκρασίας δεκαετιών και να παρέχουν χάρτες και «μετρητές άνθισης» για δέντρα σε περισσότερα από 1.000 σημεία, τα οποία ανθίζουν σε διαφορετικές χρονικές στιγμές.



Φέτος, οι μετεωρολόγοι συγκεντρώνουν φωτογραφίες από το κοινό και τις «φορτώνουν» σε βάσεις δεδομένων με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες μπορούν να παρακολουθούν την ανάπτυξη των λεγόμενων «οφθαλμων» της κερασιάς που σχηματίζονται το καλοκαίρι, παραμένουν αδρανείς κατά τη διάρκεια του χειμώνα και χρειάζονται από δύο έως τέσσερις εβδομάδες για να ανθίσουν αφού γίνουν πράσινες την άνοιξη.



Στο παρελθόν, οι ειδικοί βασίζονταν σε ανάλυση μετεωρολογικών προτύπων μέσω υπολογιστή και σε παρατηρήσεις δέντρων για να προβλέψουν την άφιξη του «μετώπου άνθισης» ή της ανθοφορίας των δέντρων — με ποικίλη επιτυχία. Το 2007, οι μετεωρολόγοι της επίσημης Μετεωρολογικής Υπηρεσίας της Ιαπωνίας αναγκάστηκαν να ζητήσουν τηλεοπτική συγγνώμη μετά από ένα σφάλμα υπολογιστή που προκάλεσε λανθασμένη πρόγνωση έως και εννέα ημερών σε ορισμένα μέρη.

Τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης έχουν φέρει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και ακρίβεια στη διαδικασία, λένε οι επιστήμονες, επιτρέποντας στις πρώτες προβλέψεις να βγουν μερικές εβδομάδες νωρίτερα, τον Δεκέμβριο — τρεις μήνες πριν από την έναρξη της κύριας εποχής άνθισης της κερασιάς.



Ο Σουνσούκε Αριόκα, μετεωρολόγος στο Weathernews στην πόλη Τσίμπα, βασιζόταν κυρίως σε βασικά μοντέλα υπολογιστών και τύπους για τις προβλέψεις του. Τώρα η εταιρεία του εκτελεί επίσης ανάλυση τεχνητής νοημοσύνης σε χιλιάδες φωτογραφίες που υποβλήθηκαν από χρήστες μέσω της εφαρμογής της εταιρείας, η οποία έχει περισσότερες από 50 εκατομμύρια λήψεις. Ένα πρόσφατο Σαββατοκύριακο, το Weathernews έλαβε περισσότερες από 8.000 εικόνες, οι οποίες ταξινομήθηκαν από την Τεχνητή Νοημοσύνη σε επτά στάδια ανθοφορίας. «Εξοικονομεί πολύ χρόνο», είπε. «Εργαζόμαστε με δεδομένα από εκατομμύρια ανθρώπους και η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει στην άμεση ταξινόμησή τους».

Πολλά διακυβεύονται γύρω απο την έγκαιρη πρόβλεψη. Εκατομμύρια ξένοι και εγχώριοι τουρίστες σχεδιάζουν ταξίδια με βάση το πρόγραμμα ανθοφορίας. Πόλεις και νομαρχίες διοργανώνουν φεστιβάλ γύρω από την περίοδο αιχμής. Τα εστιατόρια ετοιμάζουν μενού με θέμα το sakura με υλικά όπως άνθη τουρσί. Οι κάτοικοι σχεδιάζουν πάρτι για παρατήρηση λουλουδιών με βάση τις προβλέψεις, μερικές φορές σχηματίζοντας ουρές σε πάρκα όλη τη νύχτα για να εξασφαλίσουν ντόπιοι και τουρίστες πολυπόθητες θέσεις.



Το έθιμο της παρατήρησης λουλουδιών, γνωστό ως hanami, χρονολογείται από τον ένατο αιώνα, όταν ο Αυτοκράτορας Σάγκα ενθάρρυνε το κοινό να θαυμάσει τα άνθη και παρήγγειλε ποιήματα γι' αυτά. Στην Ιαπωνία, η φευγαλέα φύση των λουλουδιών - πέφτουν μετά από μόλις μια εβδομάδα - λέγεται ότι συμβολίζει την εφήμερη φύση της ζωής.

Τα πρώτα άνθη εμφανίζονται συνήθως σε υποτροπικές περιοχές όπως το νησί Σικόκου στη νότια Ιαπωνία στα μέσα Μαρτίου. Στη συνέχεια, στο ηφαιστειακό νησί Κιούσου, στις ιαπωνικές Άλπεις, μέχρι το βόρειο τμήμα του Χονσού, του κύριου νησιού, πριν ολοκληρωθεί η ανθοφορία στις αρχές Μαΐου στο Χοκάιντο, το βορειότερο νησί, κοντά στη Ρωσία. Φέτος, το Τόκιο ήταν σε πλήρη άνθιση στις 28 Μαρτίου.



Η αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας τις τελευταίες δεκαετίες έχει επισπεύσει την άνθιση μερικές ημέρες νωρίτερα, καθιστώντας τις προβλέψεις ακόμη πιο δύσκολες. Η ανθοφορία σημειώθηκε φέτος πιο νωρίς λόγω του ασυνήθιστα ζεστού καιρού σε όλη την Ιαπωνία. Η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία άρχισε να προβλέπει το πότε θα ανθίσουν οι κερασιές το 1951. Ενώ η υπηρεσία δεν προβλέπει πλέον ημερομηνίες άνθισης, εξακολουθεί να παίζει ρόλο, συλλέγοντας δεδομένα και ανακοινώνοντας την έναρξη της σεζόν με στόμφο.

Οι μετεωρολόγοι υιοθετούν συστήματα αιχμής, εξακολουθούν ωστόσο να εκτελούν εργασίες επιτόπου, επιθεωρώντας δέντρα από κοντά σε χώρους πρασίνου όπως το Ιερό Γιασουκούνι κοντά στο Αυτοκρατορικό Παλάτι στο Τόκιο, όπου οι αξιωματούχοι μελετούν τα δέντρα εδώ και δεκαετίες.



Στα κεντρικά γραφεία της Ιαπωνικής Μετεωρολογικής Εταιρείας, ο Ίτο μελετά με αγωνία τα δεδομένα για να βεβαιωθεί ότι η ανάλυση της Τεχνητής Νοημοσύνης είναι σε καλό δρόμο. Η εταιρεία έκανε 10 προβλέψεις από τον Δεκέμβριο για την ημερομηνία κορύφωσης της ανθοφορίας στο Τόκιο φέτος και όλες ήταν με ακρίβεια μίας ή δύο ημερών. Ο Ίτο δήλωσε αισιόδοξος για την τεχνητή νοημοσύνη - αν και πρόσθεσε ότι οι άνθρωποι θα παίζουν πάντα ρόλο στην πρόβλεψη. «Δεν μπορώ να χαλαρώσω ακόμα», είπε. «Αλλά ίσως σε λίγα χρόνια, όταν τα δεδομένα της Τεχνητής Νοημοσύνης αποδειχθούν αξιόπιστα, θα μπορώ να νιώθω πιο άνετα».



