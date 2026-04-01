Viral βίντεο από την Κίνα: Κοριτσάκι «κρατά όμηρο» τον αδελφό της με πλαστικό όπλο για να πάρει καραμέλες

Ένα βίντεο που προέρχεται από το Douyin -το κινεζικό TikTok- έχει γίνει viral τις τελευταίες ημέρες, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και άφθονο γέλιο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο στιγμιότυπο, ένα μικρό κορίτσι εμφανίζεται να κρατά ένα πλαστικό παιχνίδι-όπλο και να «παίρνει όμηρο» τον μικρότερο αδελφό της, απαιτώντας... καραμέλες ως αντάλλαγμα από την μητέρα της για την «απελευθέρωσή» του.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο μικρός δεν συμμερίζεται το παιχνίδι και ξεσπά σε δυνατό κλάμα με λυγμούς.

Δείτε το βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου: