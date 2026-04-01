Viral βίντεο από την Κίνα: Κοριτσάκι «κρατά όμηρο» τον αδελφό της με πλαστικό όπλο για να πάρει καραμέλες

Το βίντεο έχει κάνει τον γύρο του διαδικτύου και έχει συγκεντρώσει μεγάλο αριθμό σχολίων
Ένα βίντεο που προέρχεται από το Douyin -το κινεζικό TikTok- έχει γίνει viral τις τελευταίες ημέρες, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και άφθονο γέλιο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Στο στιγμιότυπο, ένα μικρό κορίτσι εμφανίζεται να κρατά ένα πλαστικό παιχνίδι-όπλο και να «παίρνει όμηρο» τον μικρότερο αδελφό της, απαιτώντας... καραμέλες ως αντάλλαγμα από την μητέρα της για την «απελευθέρωσή» του.
Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο μικρός δεν συμμερίζεται το παιχνίδι και ξεσπά σε δυνατό κλάμα με λυγμούς.
Δείτε το βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου:
Το βίντεο καταγράφεται από μέλος της οικογένειας που παρακολουθεί τη σκηνή.
Όπως ήταν φυσικό το στιγμιότυπο έχει συγκεντρώσει μεγάλο αριθμό σχολίων και έχει ήδη κοινοποιηθεί ευρέως στα social media, όπου χρήστες αντιδρούν με χιούμορ, κυρίως για το «παγωμένο» βλέμμα του μικρού κοριτσιού.
Γιατί «δεν κάνει» να σκουπίζεις τη Μεγάλη Εβδομάδα
Πρωταπριλιά: Πως ξεκίνησε το έθιμο και η συνήθεια να λέμε ψέματα
