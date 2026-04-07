Ώρα Πατρών: Για το Κληροδότημα Πελοπίδα Σταθακόπουλου

Στην ανακοίνωση της δημοτικής παράταξης Ώρα Πατρών σχετικά με το κληροδότημα Σταθακόπουλου αναφέρεται:

"Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αυτισμού σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε από τον Σύλλογο Γονέων και φίλων ατόμων με αυτισμό "Μίτος" αναφέρθηκε από την εκπρόσωπο του δημάρχου ότι ο Δήμος Πατρέων παραχώρησε το οικόπεδο για τη δημιουργία δομής.

Για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους και να μην προσπαθούμε να οικειοποιηθούμε έργα, ευεργεσίες και δωρεές άλλων:

Ο Πελοπίδας Σταθακόπουλος παραχώρησε την περιουσία του μετά θάνατο ορίζοντας πως τη διαχείριση του κληροδοτήματος θα γίνονταν από Διοικητικό Συμβούλιο με πρόεδρο τον εκάστοτε Δήμαρχο και μέλη τον εκάστοτε Πρόεδρο του Εμπορικού Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών, τον εκάστοτε Πρόεδρο του Εμπορικού Εξαγωγικού Συλλόγου Πατρών και τον διευθυντή της Εθνικής Τράπεζας.

Η περιουσία του σε μεγάλο βαθμό λεηλατήθηκε από την χούντα, ενώ δεν αξιοποιήθηκε μετέπειτα.

Σε συγκέντρωση και με πρωτοβουλία του Εμπορικού Εισαγωγικού Συλλόγου το 2008, που ανταποκρίθηκαν 26 σύλλογοι ανέλαβε την πρωτοβουλία ο Εμπορικός Εισαγωγικός Σύλλογος Πατρών να εκπονήσει σχέδιο πρόταση, να το αναλάβει τις τις διαδικασίες, ώστε να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση του Ιδρύματος με την συναίνεση και την βοήθεια του τότε Δήμαρχου Πατρέων Ανδρέα Φούρα.

Η διαδικασία της εξυγίανσης και αξιοποίησης ήταν επίπονη, πολύπλοκη, σύνθετη. Απαιτούσε τεχνικές τεκμηριώσεις για την εναπομείνασα περιουσία, νομικές διαδικασίες ώστε να αλλάξει το Καταστατικό, αφού ο διαθέτης όριζε στην διαθήκη να δημιουργηθεί ορφανοτροφείο. Στην εποχή του μία τέτοια δομή ήταν χρήσιμη μετά από πολέμους.

Η εκκαθάριση ήταν χρονοβόρα απαιτούσε καθημερινή ενασχόληση, έλεγχο των εργασιών, της περιουσίας ακόμα και στην Αθήνα(όπου ιδιόκτητο κτίριο είχε γίνει στέκι ξένων, παλιά ενοικιοστάσια κλπ) που ολοκληρώθηκαν από τον Εμπορικό Σύλλογο, με την σημαντική προσφορά του αείμνηστου Σπύρου Αποστολίδη, που οφείλουμε να μνημονεύσουμε.

Όταν μετά από πολυετείς αγώνες πραγματοποιήθηκε η εκκαθάριση, το πρώτο οικόπεδο δόθηκε στους 'Μαχητές". Κατασκευάστηκε η πρώτη δομή.

Το δεύτερο οικόπεδο δόθηκε στον "Μίτο", ενώ υπάρχουν άλλα δύο οικόπεδα για αντίστοιχες δομές.

Δυστυχώς η μη ύπαρξη σαφούς χρονοδιαγράμματος αποπεράτωσης και προμήθειας εξοπλισμού και με ευθύνη του Δήμου, δημιουργεί σημαντικά προβλήματα στην ολοκλήρωση των δομών.

Η παράταξη μας Ώρα Πατρών είχε φέρει επανειλημμένως το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο (Απρίλιος 2021) και μάλιστα είχε προτείνει η περιοχή και το Κτίριο εκπαίδευσης "Πειραματικό Γυμνάσιο' να μετονομαστεί σε περιοχή κοινωνικών δομών Πελοπίδα Σταθακοπούλου αποτίοντας ελάχιστο φόρο τιμής σε έναν ανιδιοτελή Πατρινό, Ευεργέτη που παραχώρησε όλη του την περιουσία στην πόλη για να βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης των συνανθρώπων του.

Ο Δήμος ας κομπάζει για το δικό του έργο".