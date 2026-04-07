Πάτρα: Όσα βρήκε η αστυνομία στην αποθήκη με τις χιλιάδες κροτίδες στο Ρίο- ΦΩΤΟ

Είχε μετατρέψει αποθηκευτικό χώρο σε «μίνι οπλοστάσιο» με βεγγαλικά και κροτίδες, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία που έρχονται στο φως για την υπόθεση που ήδη έχει απασχολήσει τις αρχές στην Πάτρα.

Ο ημεδαπός άνδρας συνελήφθη χθες το πρωί από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, στο πλαίσιο ελέγχων για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης ειδών πυροτεχνίας.

Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε διαμέρισμα το οποίο χρησιμοποιούσε ως αποθήκη, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν συνολικά 3.010 κροτίδες, 49 πυροτεχνήματα, καθώς και ένα πιστόλι κρότου.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας που αφορά τα βεγγαλικά, τα πυροτεχνήματα και τα παιδικά αθύρματα, καθώς και για παράβαση του νόμου περί όπλων.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.