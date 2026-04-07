Πάτρα: Πού θα περιπολεί η αστυνομία τη Μεγάλη Εβδομάδα και τις μέρες του Πάσχα

Τα νέα δεδομένα που διαμορφώνει κάθε φορά η εορταστική περίοδος εντάσσονται στον επιχειρησιακό σχεδιασμό της ΕΛ.ΑΣ

Δύο είναι οι κεντρικοί άξονες της αστυνομίας για τις ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας και του Πάσχα στην Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή.

Από τη μία, η οδική ασφάλεια και η κυκλοφορία σε Εθνικές Οδούς αλλά και εντός των πόλεων και από την άλλη, η αποτροπή κλοπών και διαρρήξεων σε καταστήματα και σπίτια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thebest στην Πάτρα, ως προς το τροχονομικό κομμάτι, Τροχαία και Ομάδα ΔΙΑΣ θα δίνουν έμφαση στην κυκλοφορία στο κέντρο της πόλης για την αποτροπή των διπλοσταθμεύσεων και των παράνομων σταθμεύσεων γενικότερα, δεδομένου ότι η αγορά λειτουργεί με εορταστικό ωράριο και η κίνηση αναμένεται αυξημένη.

Σε περίπτωση δε, περιπτώσεων μεγάλης συμφόρησης αναμένεται να υπάρξει ρύθμιση κυκλοφορίας.

Στον τομέα της Ασφάλειας, από τις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες της (ΟΠΚΕ, ΔΙΑΣ, Άμεση Δράση) θα υπάρχει εμφανής αστυνόμευση με τις Ένστολες Ομάδες που επιλαμβάνονται της αποτροπής της εγκληματικότητας , όπως μικροκλοπές και διαρρήξεις, ενώ στο κέντρο της Πάτρας θα υπάρχουν και πεζές περιπολίες πρωί και απόγευμα, τις ώρες λειτουργίας των καταστημάτων, σε Ρήγα Φεραίου, Αγίου Νικολάου και άλλα σημεία. Σκοπός να αποθαρρυνθούν ή να υπάρχει άμεση επέμβαση σε περίπτωση πορτοφολάδων , κλοπών σε καταστήματα ενώ στο «κάδρο» μπαίνουν και σημεία που βρίσκονται ΑΤΜ

Παράλληλα το «βλέμμα» της ΕΛ.ΑΣ θα πέσει και σε γειτονιές και σε προάστια (πχ περιοχές προς Ρίο και Βραχνέικα) με στόχο την πρόληψη των κλοπών, λόγω του ότι οι μονοκατοικίες λόγω εξαιτίας και της απουσίας των ενοίκων, γίνονται στόχος διαρρηκτών.

Τέλος, σε ό,τι αφορά την Περιφορά των Επιταφίων, θα υπάρχει στο μέτρο του δυνατού, σε κάποιους, αστυνομική παρουσία για τη διευκόλυνση των πομπών.