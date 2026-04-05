Διασώθηκε από Αμερικανούς ο αγνοούμενος πιλότος του F-15 στο Ιράν- «Είναι σώος και ασφαλής» λέει ο Τραμπ

Ο δεύτερος Αμερικανός πιλότος του μαχητικού αεροσκάφους που είχε καταπέσει στο Ιράν είναι πλέον "σώος και ασφαλής", ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

"Στη διάρκεια των τελευταίων ωρών ο αμερικανικός στρατός έφερε σε πέρας μια από τις πιο τολμηρές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στην αμερικανική ιστορία για να βοηθήσει έναν από τους απίστευτούς αξιωματικούς πληρώματός μας, ο οποίος τυχαίνει να είναι και ένας ιδιαίτερα σεβαστός σμήναρχος, και είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι είναι πλέον ΣΩΟΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ!", σύμφωνα με ανακοίνωση του Τραμπ την οποία ανήρτησε στο Χ η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, ο αμερικανικός στρατός έστειλε "δεκάδες αεροσκάφη εξοπλισμένα με τα πιο φονικά όπλα στον κόσμο" για να εντοπίσουν και να σώσουν τον πιλότο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος διευκρίνισε ότι ο διασωθείς φέρει τραύματα, αλλά "θα είναι μια χαρά".

Ο αεροπόρος ήταν το δεύτερο μέλος του διμελούς πληρώματος ενός αμερικανικού μαχητικού F-15 το οποίο το Ιράν δήλωσε ότι καταρρίφθηκε την Παρασκευή από την αντιαεροπορική του άμυνα. Το Reuters είχε μεταδώσει την Παρασκευή ότι το πρώτο μέλος του πληρώματος είχε διασωθεί.