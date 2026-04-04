Ολόκληρη η περιοχή θα γίνει κόλαση αν κλιμακώσετε λέει η Τεχεράνη- Περιμένουμε το πράσινο φως των ΗΠΑ για επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν αναφέρουν οι IDF

Ο ισραηλινός στρατός προειδοποιεί ότι θα βομβαρδίσει συνοριακό πέρασμα μεταξύ Συρίας και Λιβάνου

Ο ισραηλινός στρατός προειδοποίησε ότι θα βομβαρδίσει σύντομα το συνοριακό πέρασμα Μασνάα μεταξύ Συρίας και Λιβάνου, λόγω της χρήσης του από τη Χεζμπολάχ για «στρατιωτικές δραστηριότητες».

Ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού Στρατού, Αβιχάι Αντραΐ, ισχυρίστηκε ότι το συνοριακό πέρασμα χρησιμοποιείται για τη λαθραία διακίνηση όπλων.

«Για να διασφαλίσουμε την ασφάλειά σας, καλούμε όλα τα άτομα που βρίσκονται κοντά στο συνοριακό πέρασμα και όλους όσους βρίσκονται στην περιοχή που σημειώνεται με κόκκινο χρώμα στον χάρτη να την εγκαταλείψουν αμέσως», δήλωσε.

«Η παραμονή σας σε αυτή την περιοχή σας εκθέτει σε κίνδυνο.»

Ο ισραηλινός στρατός πιστεύει ότι το Ιράν διαθέτει ακόμη πάνω από 1.000 βαλλιστικούς πυραύλους

Ο ισραηλινός στρατός εκτιμά ότι το Ιράν διαθέτει ακόμη περισσότερους από 1.000 βαλλιστικούς πυραύλους που μπορούν να φτάσουν στο Ισραήλ, όπως δήλωσε αξιωματικός της υπηρεσίας πληροφοριών της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας στο κανάλι 12.

«Οι Ιρανοί διαθέτουν περισσότερους από 1.000 πυραύλους που είναι σε θέση να φτάσουν στο Ισραήλ», ανέφερε ο αντισμήναρχος «Τετ», ο οποίος ηγείται της έρευνας για τους πυραύλους και τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη του Ιράν στη μονάδα πληροφοριών της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας.

Στην αρχή του πολέμου, ο ισραηλινός στρατός (IDF) εκτιμούσε ότι το Ιράν διέθετε 2.500 βαλλιστικούς πυραύλους. Έκτοτε, το Ιράν έχει εκτοξεύσει πάνω από 500 πυραύλους κατά του Ισραήλ, καθώς και εκατοντάδες κατά άλλων χωρών της Μέσης Ανατολής, ενώ πιθανώς εκατοντάδες πύραυλοι καταστράφηκαν κατά τη διάρκεια των επιθέσεων.

Οι Ιρανοί απαντούν στο τελεσίγραφο Τραμπ: Αν κλιμακώσετε ολόκληρη η περιοχή θα γίνει κόλαση για ΗΠΑ και Ισραήλ

Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν να απαντά στο τελεσίγραφο των 48 ωρών του τραμπ και να προειδοποιεί για σοβαρές συνέπειες σε περίπτωση περαιτέρω στρατιωτικής κλιμάκωσης από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Εκπρόσωπος του στρατιωτικού αρχηγείου Khatam al-Anbiya δήλωσε ότι οποιαδήποτε επέκταση των εχθροπραξιών θα οδηγήσει σε γενικευμένη αποσταθεροποίηση στην περιοχή.

«Μην ξεχνάτε ότι αν η επιθετικότητα επεκταθεί, ολόκληρη η περιοχή θα μετατραπεί σε κόλαση για εσάς», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η ιδέα της ήττας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν αποτελεί «ψευδαίσθηση» που θα οδηγήσει τους αντιπάλους της σε αδιέξοδο.

Όπως είναι γνωστό, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέφερε τελεσίγραφο προς την Τεχεράνη, ζητώντας το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, προειδοποιώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση το Ιράν θα βρεθεί αντιμέτωπο με «κόλαση» έως τη Δευτέρα.

Παράλληλα, οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν πυραυλική επίθεση εναντίον του Ισραήλ, στοχεύοντας το αεροδρόμιο Ben Gurion Airport καθώς και «ζωτικής σημασίας» στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο νότιο τμήμα της χώρας. Σύμφωνα με ανακοίνωσή τους, η επίθεση πραγματοποιήθηκε με χρήση βαλλιστικού πυραύλου και πολλαπλών μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι εντόπισε εκτόξευση πυραύλου από την Υεμένη προς το έδαφός του, ενεργοποιώντας άμεσα τα συστήματα αεράμυνας. Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ο πύραυλος κατέπεσε σε ανοιχτή περιοχή, χωρίς να προκαλέσει θύματα ή υλικές ζημιές.

ΗΠΑ: Υπό κράτηση η ανιψιά του Κασέμ Σολεϊμανί και η κόρη της

Ομοσπονδιακοί πράκτορες συνέλαβαν την ανιψιά και τη μικρανιψιά του πρώην στρατιωτικού διοικητή των ειδικών δυνάμεων των Φρουρών της Επανάστασης, Κασέμ Σολεϊμανί, αφού ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο ανακάλεσε το καθεστώς νόμιμης παραμονής τους στις ΗΠΑ, ανακοίνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

«Η Χαμιντέ Σολεϊμανί Ασφάρ και η κόρη της είναι τώρα υπό κράτηση» από την αστυνομία μετανάστευσης και τελωνείων (ICE) ανέφερε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Ο Ρούμπιο ανακάλεσε τις «πράσινες κάρτες» των δύο γυναικών, τερματίζοντας το καθεστώς νόμιμης διαμονής τους στις ΗΠΑ.

Ο Κασέμ Σολεϊμανί, που θεωρείται ήρωας στις ΗΠΑ, σκοτώθηκε το 2020 στη Βαγδάτη, από πλήγμα μη επανδρωμένων, αμερικανικών αεροσκαφών.

Η Χαμιντέ Σολεϊμανί Ασφάρ κατηγορείται ότι στηρίζει ανοιχτά την Ισλαμική Δημοκρατία. «Ενώ διέμενε στις ΗΠΑ, διέδιδε την προπαγάνδα του ιρανικού καθεστώτος, γιόρταζε τις επιθέσεις εναντίον στρατιωτών και αμερικανικών βάσεων στη Μέση Ανατολή, έπλεξε το εγκώμιο του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, κατήγγειλε την Αμερική ως «μεγάλο σατανά» και εξέφρασε την ακλόνητη υποστήριξή της στους Φρουρούς της Επανάστασης, μια οργάνωση που έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική», διευκρίνισε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Στον σύζυγο της απαγορεύτηκε η είσοδος στις ΗΠΑ.

Στις αρχές Απριλίου ο Ρούμπιο ανακάλεσε το «νομικό καθεστώς» και της Φατεμέχ Αρντεσίρ-Λαριτζανί, κόρης του Αλί Λαριτζανί, του επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας του Ιράν, ο οποίος σκοτώθηκε στα μέσα Μαρτίου από ισραηλινό πλήγμα. Η Αρντεσίρ-Λαριτζανί και ο σύζυγός της, ο Σεγιέντ Καλαντάρ Μοταμεντί, «δεν βρίσκονται πλέον στις ΗΠΑ και απαγορεύεται να επιστρέψουν στο μέλλον» στο αμερικανικό έδαφος, σύμφωνα με το υπουργείο.

«Η κυβέρνηση Τραμπ δεν θα επιτρέψει να φιλοξενεί η χώρα μας αλλοδαπούς υπηκόους που στηρίζουν αντιαμερικανικά, τρομοκρατικά καθεστώτα» ανέφερε ο Ρούμπιο σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ

Το Ισραήλ περιμένει το «πράσινο φως» των ΗΠΑ για να επιτεθεί σε ιρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις

Το Ισραήλ προετοιμάζει επιθέσεις σε ιρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις, αλλά αναμένει το «πράσινο φως» από τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε το Σάββατο ένας ανώτερος αξιωματούχος του ισραηλινού στρατού, προσθέτοντας ότι τέτοιες επιθέσεις πιθανότατα θα πραγματοποιηθούν εντός της επόμενης εβδομάδας.

Η πληροφορία αυτή έγινε γνωστή αφού νωρίτερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έδωσε τελεσίγραφο 48 ωρών στο Ιράν προκειμένου να συνάψει συμφωνία ή να ανοίξει το Στενό του Χορμούζ, απειλώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα ξεσπάσει «κόλαση».

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Τουλάχιστον 3.300 νεκροί στο Ιράν, αναφέρει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας

Η περιφερειακή διευθύντρια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Ανατολική Μεσόγειο, Χανάν Μπάλχι, παρουσίασε μια συνοπτική εικόνα των επιπτώσεων του πολέμου στο Ιράν κατά τις πρώτες εβδομάδες του.

Η Μπάλχι δήλωσε σε ενημέρωση των μέσων ενημέρωσης ότι οι συγκρούσεις έχουν προκαλέσει μία από τις πιο «εκτεταμένες κρίσεις» των τελευταίων δεκαετιών, με αποτέλεσμα:

-περισσότερους από 3.300 θανάτους

-περισσότερους από 30.000 αναφερόμενους τραυματισμούς

-περισσότερους από 4,3 εκατομμύρια εκτοπισμένους ανθρώπους

-116 επιβεβαιωμένες επιθέσεις σε υγειονομικές εγκαταστάσεις

Τεχεράνη: Το Ιράκ εξαιρείται από οποιουσδήποτε περιορισμούς στα Στενά του Ορμούζ



Η κοινή στρατιωτική διοίκηση Khatam al-Anbiya του Ιράν ανακοίνωσε σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, ότι το Ιράκ θα εξαιρεθεί από οποιουσδήποτε περιορισμούς στη διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Νετανιάχου: Το Ισραήλ χτύπησε πετροχημικά εργοστάσια του Ιράν σήμερα

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ πραγματοποίησε επιθέσεις σήμερα σε πετροχημικά εργοστάσια του Ιράν, τα οποία χαρακτηρίζει ως μια κύρια πηγή χρημάτων για την κυβέρνηση του Ιράν.

Σε βιντεομήνυμα που δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο X, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι οι επιθέσεις στα πετροχημικά εργοστάσια ακολούθησαν τα πλήγματα του Ισραήλ στις εγκαταστάσεις χαλυβουργίας του Ιράν. Ισχυρίστηκε ότι το Ισραήλ έχει «καταστρέψει το 70% της ικανότητας του Ιράν να παράγει χάλυβα».

«Θα συνεχίσουμε να τους χτυπάμε, όπως υποσχέθηκα», πρόσθεσε.

Λίβανος: Δυο κοριτσάκια σκοτώθηκαν, τουλάχιστον 40 οι τραυματίες από τα ισραηλινά πλήγματα

Δύο κοριτσάκια σκοτώθηκαν και άλλοι 40 άνθρωποι τραυματίστηκαν από ισραηλινά πλήγματα στον νότιο Λίβανο σήμερα, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Στο Χαμπούς, ένα χωριό δίπλα στη Ναμπατίγια, τη μεγαλύτερη πόλη της περιοχής, δύο κοριτσάκια σκοτώθηκαν από ισραηλινό πλήγμα, από το οποίο τραυματίστηκαν άλλοι 22 άνθρωποι, διευκρίνισε το υπουργείο.

Νωρίτερα ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σκοτώθηκε «στη μάχη» ένας επιλοχίας 21 ετών.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας η Τύρος και τα περίχωρά της βομβαρδίστηκαν κατ’ επανάληψη. Ένα από τα πλήγματα προκάλεσε ζημιές σε ένα από τα κυριότερα νοσοκομεία της πόλης.

Σύμφωνα με το λιβανέζικο πρακτορείο Ani, ο ισραηλινός στρατός έπληξε τρία κτίρια αφού προηγουμένως διέταξε την εκκένωσή τους. Ένα πενταόροφο κτίριο καταστράφηκε εν μέρει ένα άλλο, με έντεκα ορόφους, κατέρρευσε, μετέδωσε ένας ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου.

Περίπου 20.000 άνθρωποι, εκ των οποίων περίπου 15.000 εκτοπισμένοι από τα γειτονικά χωριά, βρίσκονται ακόμη στην Τύρο, παρά τις επανειλημμένες διαταγές του Ισραήλ να φύγουν.

Ο Λίβανος σύρθηκε στον περιφερειακό πόλεμο στις 2 Μαρτίου, όταν η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε ρουκέτες στο Ισραήλ για να εκδικηθεί για την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στο Ιράν, από την οποία σκοτώθηκε ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης της χώρας, ο Αλί Χαμενεΐ.

Σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο, επίσημο απολογισμό, από τα ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο έχουν σκοτωθεί 1.422 άνθρωποι –μεταξύ των οποίων 126 παιδιά– ενώ οι εκτοπισμένοι ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο.

Ο ισραηλινός στρατός έχει χάσει 11 στρατιώτες στις συγκρούσεις.

Το νοσοκομείο συνεχίζει τη λειτουργία του

Δύο πλήγματα κατέστρεψαν σχεδόν ολοσχερώς δύο κτίρια κοντά στο Ιταλο-Λιβανέζικο Νοσοκομείο, στον τομέα Αλ Χους της Τύρου, σύμφωνα με έναν ανταποκριτή του Γαλλικού Πρακτορείου που είδε συντρίμμια τους δρόμους, ένα καμένο αυτοκίνητο και καπνό να υψώνεται από τα κτίρια.

Σε αυτούς τους βομβαρδισμούς τραυματίστηκαν 18 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων τρεις διασώστες και ένα παιδί. Ζημιές υπέστη και το κτίριο του νοσοκομείου, το οποίο πάντως «παραμένει ανοιχτό», όπως είπε ο διευθυντής του, ο Γιούσερ Τζαφάρ, στο πρακτορείο Ani.

Στο στόχαστρο μπήκε και το λιμάνι της Τύρου: χτυπήθηκαν ένα τουριστικό σκάφος και δύο αλιευτικά.

Ανατολικότερα, στο Μπαρασίτ, καταστράφηκε σε βομβαρδισμό το τζαμί της πόλης.

Τα ξημερώματα χτυπήθηκαν κατ’ επανάληψη τα νότια προάστια της Βηρυτού, προπύργιο της Χεζμπολάχ. Ο ισραηλινός στρατός διαβεβαίωσε ότι έπληξε «κέντρα διοίκησης» της Δύναμης Κοντς των Φρουρών της Επανάστασης και «δύο γενικά επιτελεία του παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ».

Βομβαρδίστηκε επίσης ξανά η γέφυρα που συνδέει το Σοχμόρ με τη Μσγάρα, στον ποταμό Λιτάνι, στην Μπεκάα, προκειμένου να εμποδιστεί «η μεταφορά ενισχύσεων και όπλων» στη Χεζμπολάχ.

Στην κοινότητα Σεμπάα, Ισραηλινοί στρατιώτες απήγαγαν έναν κάτοικο από το σπίτι του τη νύχτα, μετέδωσε επίσης το Ani, χωρίς να διευκρινίσει την τύχη του. Σύμφωνα με το πρακτορείο, πρόκειται για την τρίτη αρπαγή αυτού του είδους από τις 2 Μαρτίου.

Η Χεζμπολάχ από την πλευρά της ανέλαβε την ευθύνη για επιθέσεις σε μεθοριακές πόλεις του βόρειου Ισραήλ, όπως τις Κιριάτ Σμόνα και Μισγκάβ Αμ, καθώς και σε θέσεις του ισραηλινού στρατού εντός του Λιβάνου.

Ο ΟΗΕ κατηγορεί το Ισραήλ ότι κατέστρεψε κάμερες παρακολούθησης της UNIFIL

Μια πηγή προσκείμενη στον ΟΗΕ είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ο ισραηλινός στρατός κατέστρεψε, μέσα σε 24 ώρες, 17 κάμερες παρακολούθησης στο γενικό επιτελείο της UNIFIL, της δύναμης σταθεροποίησης του Οργανισμού για τον Λίβανο, στην πόλη Νακούρα.

«Οι κάμερες καταστράφηκαν με κάτι που μοιάζει με λέιζερ» είπε από την πλευρά της η εκπρόσωπος της UNIFIL Κάντις Αρντιέλ.

«Ισραηλινοί στρατιώτες βρίσκονται στη Νακούρα και αυτήν την εβδομάδα προχώρησαν σε μαζικές κατεδαφίσεις κτιρίων στο χωριό», πρόσθεσε.

Την Πέμπτη, κυανόκρανοι είδαν «Ισραηλινούς στρατιώτες να προχωρούν στην κατεδάφιση μεγάλου τμήματος» της Νακούρα, κατοικιών και εμπορικών καταστημάτων. «Από τις ισχυρές εκρήξεις προκλήθηκαν ζημιές στο γενικό επιτελείο της UNIFIL», σημείωσε.

Τρεις Ινδονήσιοι στρατιώτες της UNIFIL σκοτώθηκαν την περασμένη εβδομάδα ενώ άλλοι τρεις τραυματίστηκαν από έκρηξη την Παρασκευή. Ο ισραηλινός στρατός απέδωσε την έκρηξη σε πλήγμα από ρουκέτα της Χεζμπολάχ.

Νέα πυραυλική επίθεση των Χούθι στο Ισραήλ

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι εντόπισε εκτόξευση πυραύλου από την Υεμένη προς την επικράτειά του, θέτοντας άμεσα σε λειτουργία τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας για την αναχαίτισή του.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, πρόκειται για την πέμπτη παρόμοια επίθεση που καταγράφεται από την έναρξη του πολέμου. Το περιστατικό έρχεται μετά την πρόσφατη εμπλοκή των Χούθι, οι οποίοι συνδέονται με το Ιράν, και οι οποίοι την περασμένη εβδομάδα εξαπέλυσαν σειρά πυραυλικών επιθέσεων κατά του Ισραήλ.

Μαζικές επιθέσεις από το Ιράν καταγγέλλει η Ιορδανία: 281 πύραυλοι και drones από την έναρξη του πολέμου

Εκτεταμένες επιθέσεις από το Ιράν από την έναρξη του πολέμου μέχρι σήμερα καταγγέλλει η Ιορδανία. Σύμφωνα με ανακοίνωση των Ιορδανικών Ενόπλων Δυνάμεων, η Τεχεράνη έχει εξαπολύσει συνολικά 281 επιθέσεις, εκ των οποίων 161 με πυραύλους και 120 με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones).

Η ανακοίνωση, η οποία μεταδόθηκε από το πρακτορείο ειδήσεων Petra, επισημαίνει ότι η πλειονότητα των επιθέσεων αναχαιτίστηκε επιτυχώς, με μόλις 20 από τα εισερχόμενα βλήματα να διαφεύγουν της ιορδανικής άμυνας.

Οι στρατιωτικές αρχές της Ιορδανίας υπογράμμισαν ότι τα πλήγματα δεν ήταν τυχαία, αλλά στόχευαν συγκεκριμένα κρίσιμες υποδομές και στρατηγικές τοποθεσίες εντός της χώρας. «Όλες οι ιρανικές επιθέσεις είχαν ως στόχο ζωτικής σημασίας εγκαταστάσεις και σημεία στην ιορδανική επικράτεια, γεγονός που αποδεικνύει ότι δεν επρόκειτο για μεμονωμένα ή τυχαία περιστατικά», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Τελεσίγραφο Τραμπ 48 ωρών μέσω Truth Social: «Ο χρόνος τελειώνει»

Νέο αυστηρό μήνυμα προς το Ιράν έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social ότι «ο χρόνος τελειώνει» για την επίτευξη συμφωνίας.

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ανέφερε ότι είχε δώσει προθεσμία δέκα ημερών στην Τεχεράνη είτε να προχωρήσει σε συμφωνία είτε να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ, επαναφέροντας τώρα την πίεση με ένα σαφές τελεσίγραφο.

«Ο χρόνος τελειώνει – 48 ώρες πριν ξεσπάσει η κόλαση εναντίον τους», έγραψε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Δόξα τω Θεώ! Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ».

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται χωρίς ορατό τέλος, με τις επιθέσεις μεταξύ Ισραήλ και Ιράν να εντείνονται. Η Τεχεράνη προχώρησε σε πλήγματα με πυρομαχικά διασποράς στο κεντρικό Ισραήλ, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός ατόμου στο Τελ Αβίβ.

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε επιθέσεις σε υποδομές της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό, ενώ η οργάνωση ανέλαβε την ευθύνη για επίθεση με drones στο βόρειο Ισραήλ. Παράλληλα, ισραηλινή αεροπορική επιδρομή κατέστρεψε την Παρασκευή μια γέφυρα στον ανατολικό Λίβανο.

Την ίδια στιγμή, το Ιράν απέρριψε πρόταση για 48ωρη εκεχειρία, ενώ υπάρχουν αναφορές για κατάρριψη αμερικανικού μαχητικού F-15, με τον έναν πιλότο να αγνοείται.

Βίντεο: Η στιγμή που το Ισραήλ ανατινάζει φορτηγό-εκτοξευτή βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν

Η Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ δημοσίευσε το μεσημέρι του Σαββάτου (4/4) ένα βίντεο στο Χ, στο οποίο φαίνεται να ανατινάσσεται ένα φορτηγό, που λειτουργεί ως κινητός εκτοξευτής βαλλιστικών πυραύλων στην περιοχή του Ταμπρίζ, στο Ιράν.

«Ο εκτοξευτής καταστράφηκε, εμποδίζοντας έτσι τις διαδρομές εκτόξευσης πυραύλων προς το Κράτος του Ισραήλ από το δυτικό Ιράν», επισημαίνεται στην ανάρτηση.