Νέο τελεσίγραφο Τραμπ στο Ιράν: «Έχετε 48 ώρες πριν ξεσπάσει η κόλαση»

Η ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με νέα ανάρτησή του υπενθυμίζει την απειλή του να βομβαρδίσει τις ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν, η οποία είχε αναβληθεί δύο φορές, εάν δεν ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ, και η προθεσμία λήγει τη Δευτέρα.
«Θυμάστε όταν έδωσα στο Ιράν δέκα ημέρες για να ΚΑΝΕΙ ΜΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ή να ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΑ ΣΤΕΝΑ ΤΟΥ ΟΡΜΟΥΖ. Ο χρόνος τελειώνει – 48 ώρες πριν η κόλαση βασιλεύσει πάνω τους», γράφει ο Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social. «Δόξα τω Θεώ!»
Ο Τραμπ απειλεί επανειλημμένα να βομβαρδίσει τις ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν, ενώ παράλληλα επιδιώκει μια διπλωματική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.
Έχει ισχυριστεί ότι η νέα ηγεσία του Ιράν που ανήλθε μετά τις αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις που σκότωσαν δεκάδες κορυφαίους αξιωματούχους, είναι πιο λογικοί και πρόθυμοι να κάνουν μια συμφωνία.
