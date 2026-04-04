ΟΠΕΚΕΠΕ: Αυτές είναι οι υποθέσεις για τις οποίες ζητείται άρση ασυλίας 13 βουλευτών και πρώην υπουργών

Στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ φέρονται να εμπλέκονται έντεκα βουλευτές, σύμφωνα με πόρισμα 127 σελίδων που διαβιβάστηκε στη Βουλή την Παρασκευή (3/4/2026).

Το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας περιλαμβάνει ποινικές αξιολογήσεις και συμπεράσματα, βασισμένα σε συνομιλίες βουλευτών ή συνεργατών τους με στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, και ζητά από τη Βουλή την άρση της ασυλίας των 11 πολιτικών προσώπων.

Παρακάτω παρουσιάζονται οι υποθέσεις και των 11 βουλευτών για τους οποίους ζητείται η άρση ασυλίας τους αλλά και για τους Σπήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή:

1.Κώστας Σκρέκας

Για τον Κώστα Σκρέκα αναφέρεται ότι φέρεται να παρενέβη υπέρ παραγωγού του οποίου η αίτηση είχε απορριφθεί λόγω έλλειψης σπόρων. Σύμφωνα με το πόρισμα, υπήρξαν επικοινωνίες με τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά, με χαρακτηριστική αναφορά: «Υπενθύμιση για Β.», ενώ σε συνομιλία φέρεται να ειπώθηκε «κατάλαβα, χεράτα». Κατά την εισαγγελική εκτίμηση, η παρέμβαση αυτή οδήγησε στην έγκριση επιδότησης που προκάλεσε ζημία δεκάδων χιλιάδων ευρώ.

2.Δημήτρης Βαρτζόπουλος

Για τον Δημήτρη Βαρτζόπουλο, το πόρισμα επικεντρώνεται σε μήνυμα προς τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ: «Οτιδήποτε έγγραφα χρειαστούν στη διάθεσή σας». Οι αρχές εκτιμούν ότι αυτό δείχνει γνώση προβληματικού φακέλου και προσπάθεια να εγκριθεί αίτηση που τελικά προκάλεσε οικονομική ζημιά.

3.Λάκης Βασιλειάδης

Στην περίπτωση του Λάκη Βασιλειάδη, δεν καταγράφεται άμεση συνομιλία του ίδιου, αλλά αναφορά του ονόματός του σε μηνύματα τρίτων. Η υπόθεση που συνδέεται με το όνομά του δεν οδήγησε σε πληρωμή επιδότησης, ενώ επιβλήθηκε και πρόστιμο στον παραγωγό.

4.Γιάννης Κεφαλογιάννης

Για τον Γιάννη Κεφαλογιάννη, γίνεται λόγος για παρέμβαση μέσω συνεργάτη του, ο οποίος φέρεται να ανέφερε ότι είχε στηθεί «κόλπο» με επιδοτήσεις. Σε συνομιλία, ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ φέρεται να απάντησε «στείλ’ τα μου να δω τι αν μπορεί να γίνει κάτι», με το πόρισμα να σημειώνει ότι ανεστάλησαν διαδικασίες επιστροφής χρημάτων.

5.Νότης Μηταράκης

Στην περίπτωση του Νότη Μηταράκη, η εμπλοκή προκύπτει κυρίως από επικοινωνίες τρίτων, ενώ καταγράφεται αποστολή email με τεχνικά στοιχεία για υπόθεση παραγωγού. Το πόρισμα αναφέρει ότι υπήρξαν πιέσεις προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ για επανεξέταση απορριφθέντων φακέλων.

6.Μάξιμος Σενετάκης

Για τον Μάξιμο Σενετάκη, περιγράφονται επανειλημμένες παρεμβάσεις για υπόθεση παραγωγού, με μηνύματα όπως «ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΓΙΑ Κ.» και συνομιλίες όπου φέρεται να ειπώθηκε «θα στον φτιάξω». Σύμφωνα με το πόρισμα, οι πιέσεις στόχευαν σε αλλαγή στοιχείων ώστε να εγκριθεί επιδότηση.

7.Θεόφιλος Λεονταρίδης

Αντίστοιχα, για τον Θεόφιλο Λεονταρίδη γίνεται λόγος για συνεχείς παρεμβάσεις υπέρ παραγωγού, με χαρακτηριστικό διάλογο: «είσαι ο μοναδικός από τους 550 που πληρώθηκε» και «το οφείλει σε εσένα». Το πόρισμα κάνει λόγο για συστηματική πίεση προς τον οργανισμό.

8.Κατερίνα Παπακώστα

Στην περίπτωση της Κατερίνας Παπακώστα η εισαγγελία αποδίδει σοβαρές παρεμβάσεις για την εξυπηρέτηση κτηνοτρόφου, ακόμη και με αλλαγές σε στοιχεία ελέγχου. Σε συνομιλίες φέρεται να λέει «πρέπει να το φτιάξουμε οπωσδήποτε» και «θα εκτεθούμε», ενώ γίνεται λόγος για προσπάθεια να εμφανιστούν διορθώσεις πριν από έλεγχο, ώστε να συνεχιστούν οι πληρωμές.

9.Κώστας Αχ. Καραμανλής

Ο Κώστας Αχ. Καραμανλής ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές καθώς το όνομά του εμπλέκεται με την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ. Το όνομά του εμφανίζεται σε υπόθεση με 37 βιολογικούς καλλιεργητές στις Σέρρες. Σε διάλογο που περιλαμβάνεται στη δικογραφία, συνεργάτης υπουργού αναφέρει: «αυτή η υπόθεση του Καραμανλή… με τα 37 άτομα», ρωτώντας «πώς θα το τρέξουμε αυτό για να το φτιάξουμε;». Σε άλλο σημείο σημειώνεται: «το ζητάει ο Καραμανλής, θα το κάνουμε», ενώ γίνεται και αναφορά ότι «εφόσον δεν πρόκειται για κρατικά χρήματα, να ικανοποιηθεί το αίτημα», με την απάντηση πως «για κρατικά χρήματα πρόκειται», αλλά «δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα».

10. Χρήστος Μπουκώρος

Σε συνομιλία που είχε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Χρήστος Μπουκώρος με τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρεται σε κάποιο παραγωγό που περίμενε να λάβει επιδότηση 25.000 ευρώ και δεν πήρε ούτε 1 ευρώ. Ο Χρήστος Μπουκώρος υποστήριξε στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες: «Η υπόθεση αφορά ένα ζευγάρι νέων αγροτών το οποίο αποκλείστηκε από τις πληρωμές το 2021, ενώ ελάμβανε νομίμως ενισχύσεις από το 2017 με τετραετές συμβόλαιο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ». «Το αίτημα που υπέβαλα ήταν ηθικό, δίκαιο και νόμιμο. Η αναδρομικότητα της ΚΥΑ Λιβανού ήταν που δημιούργησε το πρόβλημα. Είχε καλές προθέσεις, ωστόσο οι αναδρομικότητες πάντα προκαλούν πρόβλημα, ορισμένους ανθρώπους τους “εκτέλεσε”», κατέληξε.

11. Κώστας Τσιάρας

Ο πρώην υπουργός δεν είχε άμεση εμπλοκή, αλλά μέσω συνεργάτη του ζήτησε λύση για υπόθεση αφορά σε ενίσχυση μόλις 190 ευρώ σε αγρότη. Η κυβέρνηση έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα ακόμη και σε αυτή την περίπτωση, με κυβερνητικές πηγές να αναφέρουν ότι «η πιο δύσκολη απόφαση που εκλήθη να πάρει ο κ. Μητσοτάκης ήταν για τον Κώστα Τσιάρα», επισημαίνοντας πως «η υπόθεση που τον αφορά δεν είναι μείζονος νομικής σημασίας».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπόθεση σχετίζεται με αγρότη στη Θεσσαλία που κινδύνευε να χάσει το «πρασίνισμα» λόγω παρεμβάσεων μετά τον «Ιανό», με τη λύση να δίνεται τελικά όταν «ξεμπαζώθηκαν» οι ράμπες και ο έλεγχος επιβεβαίωσε ότι πληρούσε τις προϋποθέσεις.

12. και 13. Σπήλιος Λιβανός και Φωτεινή Αραμπατζή

Σπήλιος Λιβανός και Φωτεινή Αραμπατζή βρίσκονται σε χωριστή δικογραφία. Με την παραλαβή της δικογραφίας ΟΠΕΚΕΠΕ από τη Βουλή αμέσως ανακοινώνεται στην Ολομέλεια και ενεργοποιείται ουσιαστικά το άρθρο 86 του Συντάγματος περί ευθύνης υπουργών για δύο «γαλάζια» στελέχη που το 2021 κρατούσαν τα «ηνία» του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Του τότε υπουργού, Σπήλιου Λιβάνου, και της τότε υφυπουργού, Φωτεινής Αραμπατζή.