Πάτρα: Εκτροπή δικύκλου στην οδό Γλαύκου- Στο νοσοκομείο ο οδηγός

Το μηχανάκι εξετράπη της πορείας του για άγνωστη αιτία
Εκτροπή δικύκλου σημειώθηκε πριν λίγο στην οδό Γλαύκου στην Πάτρα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα μηχανάκι που κινούνταν στο ανερχόμενο ρεύμα, εξετράπη της πορείας του για άγνωστη αιτία, με αποτέλεσμα ο οδηγός να βρεθεί στο οδόστρωμα και να τραυματιστεί.
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο, το οποίο μετέφερε τον τραυματία στο νοσοκομείο.
