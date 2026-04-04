Πειραιάς: Ανήλικος παρασύρθηκε από αστικό λεωφορείο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις του

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (4/4) στον Πειραιά, στη συμβολή των οδών Βασιλέως Γεωργίου και Ηρώων Πολυτεχνείου, όταν αστικό λεωφορείο παρέσυρε έναν 17χρονο πεζό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος φέρεται να βγήκε ξαφνικά στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να παρασυρθεί από το λεωφορείο.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις του ΕΚΑΒ, ενώ ιδιωτικό ασθενοφόρο που βρισκόταν κοντά μετέφερε τον 17χρονο στο Τζάνειο Νοσοκομείο.