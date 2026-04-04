Πάτρα: Τέσσερις συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών σε ανήλικο

Επιχείρηση της αστυνομίας πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (04.04.2026) στην Αρόη, οδηγώντας στη σύλληψη τεσσάρων ατόμων για υποθέσεις διακίνησης και κατοχής ναρκωτικών, καθώς και για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, κατά περίπτωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, συνελήφθησαν δύο αδέλφια ηλικίας 20 και 25 ετών, ένας 17χρονος και η μητέρα του. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον ανήλικο, ο οποίος φέρεται να είχε προμηθευτεί μικροποσότητα κάνναβης από έναν εκ των δύο αδελφών.

Κατά τη σωματική έρευνα στον 17χρονο βρέθηκε μικροποσότητα κάνναβης, ενώ σε έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι των δύο αδελφών κατασχέθηκαν περίπου 57 γραμμάρια κάνναβης και μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.