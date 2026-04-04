Τραγωδία στην Κόρινθο: «Το μπαλκόνι που έπεσε πάνω στη 43χρονη την πολτοποίησε»

Νέα, σοκαριστικά στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας για την τραγωδία στην Κόρινθο, όταν τμήμα μπαλκονιού εγκαταλελειμμένου κτιρίου κατέρρευσε, σκοτώνοντας ακαριαία τη Γερμανίδα τουρίστρια. Ευτυχώς, ο σύζυγός της και τα τρία ανήλικα παιδιά τους γλίτωσαν από θαύμα.



Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος δίνει νέες, ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για την αδιανόητη τραγωδία με το μπαλκόνι που έπεσε και σκότωσε τη 43χρονη γυναίκα την Κόρινθο.

Όπως λέει ο κύριος Γιαννάκος, από το μπαλκόνι που έπεσε και την καταπλάκωσε, η άτυχη Γερμανίδα πολτοποιήθηκε!

Το ασθενοφόρο τη μετέφερε στο νοσοκομείο Κορίνθου μέσα σε σάκο διαμελισμένη…

«Ο σύζυγος και τα τρία παιδιά τους ηλικίας 4, 7 και 10 ετών είχαν άγιο και σώθηκαν», αναφέρει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ και προσθέτει: «Διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο και μόνο το 10ρονο παιδί έχει κτυπήσει στο κεφάλι. Έγινε αξονική δεν έχει κάτι σοβαρό, αλλά όλοι τους είναι όλοι σε σοκ. Τουρίστες επισκέφθηκαν τη περιοχή και ζήσανε τραγωδία».

Τέλος, ο κύριος Γιαννάκος διερωτάται:

Αλήθεια γι’ αυτά τα μπαλκόνια που πέφτουν δεν φέρει κανείς ευθύνη;

Και μάλιστα λέγεται ότι γίνονταν εργασίες στο συγκεκριμένο κτίριο.

Ποια είναι τα μέτρα προστασίας που πήραν;

Το τρίτο τραγικό συμβάν σε μικρό χρονικό διάστημα που περιθάλπει το νοσοκομείο Κορίνθου.

Άγριος ξυλοδαρμός γυναίκας, εργατικό ατύχημα και τώρα θάνατος γυναίκας από πτώση μπαλκονιού.

Και μη χειρότερα».

Το χρονικό της τραγωδίας

Το τραγικό περιστατικό συνέβη στην οδό Πήγασου, στην περιοχή Καλάμια Κορίνθου, όταν τμήμα του στηθαίου του μπαλκονιού της ταράτσας αποκολλήθηκε και έπεσε στο πεζοδρόμιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η άτυχη γυναίκα έτρωγε με την οικογένειά της σε κοντινή ταβέρνα. Είχαν παρκάρει το αμάξι τους σε εκείνο το σημείο που κατέρρευσε το μπαλκόνι.

Όταν τελείωσαν το φαγητό τους και πήγαν να μπουν στο αμάξι οικογενειακώς, συνέβη το μοιραίο.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες η γυναίκα είχε έρθει από Γερμανία με τον άντρα της για τις διακοπές του Πάσχα.