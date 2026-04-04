Τι τρώνε οι αστροναύτες του Artemis II: Το πλήρες μενού

Μία από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αστροναύτες στα διαστημικά ταξίδια είναι η διατροφή. Το ίδιο ισχύει και για το πλήρωμα του Artemis II που θα ταξιδέψει προς τη Σελήνη.

Στο παρελθόν, οι αστροναύτες των αποστολών Apollo είχαν μαζί τους αφυδατωμένο παγωτό. Ωστόσο, σύντομα διαπίστωσαν ότι όταν το έσπαγαν, διαλυόταν σε μικρά θρύμματα και σκόνη, κάτι που το καθιστούσε δύσκολο στη χρήση μέσα στο διαστημικό περιβάλλον.

Τρόφιμα λοιπόν όπως το ψωμί που επίσης πρέπει να το κόψεις είναι απαγορευτικά. Και για τον λόγο αυτό μένουν στις τορτίγιες.

Όμως σε σχέση με το παρελθόν το μενού έχει εμπλουτιστεί.

Οι αστροναύτες σε παλαιότερα διαστημικά ταξίδια έπρεπε να τρώνε φαγητό σε κύβους σε μέγεθος μπουκιάς, κάτι σκόνες και κάτι υγρά συσκευασμένα σε σωληνάρια αλουμινίου.

Όμως, πλέον το πλήρωμα του Artemis II έχει σχεδόν 200 επιλογές στο μενού οι οποίες είναι:

Πάνω από 10 είδη ροφημάτων:

Καφές, Πράσινο τσάι, Smoothie μάνγκο-ροδάκινο, Σοκολατούχο ρόφημα πρωινού, Ρόφημα πρωινού βανίλια, Λεμονάδα, Μηλίτης, Ποτό ανανά, Κακάο, Ρόφημα πρωινού φράουλα.

Φαγητό

Τορτίγιες, Πίτες ολικής άλεσης, Κις λαχανικών, Λουκάνικο πρωινού, Κους-κους με ξηρούς καρπούς, Σαλάτα μάνγκο, Γκρανόλα με βατόμουρα, Αμύγδαλα, Κάσιους, Μοσχαρίσιο στήθος μπάρμπεκιου, Μπρόκολο ογκρατέν, Πικάντικα πράσινα φασολάκια, Μακαρόνια με τυρί (Mac & Cheese), Σαλάτα τροπικών φρούτων, Κίτρινη κολοκύθα, Κουνουπίδι.

Υπάρχουν 5 διαφορετικές καυτερές σάλτσες που ταξιδεύουν γύρω από τη Σελήνη με το πλήρωμα.

Μπαχαρικά και άλλα

Σιρόπι σφενδάμου, επάλειψη σοκολάτας, φυστικοβούτυρο, καυτερή σάλτσα, πικάντικη μουστάρδα, μαρμελάδα φράουλα, μέλι, κανέλα, βούτυρο αμυγδάλου.

Υπάρχουν και περίεργα στατιστικά

Καφές: Χρειάζονται 43 φλιτζάνια καφέ για να “πάρει μπρος” το πλήρωμα του Artemis II.

Τορτίγιες: Ο συνολικός αριθμός είναι 58.

Καναδικά Προϊόντα: Περιλαμβάνονται 5 προϊόντα από τον Καναδά.

Και αν τους πιάσει υπογλυκαιμία; Έχουν:

Πουτίγκα

Φρουτόπιτα

Αμύγδαλα με επικάλυψη καραμέλας

Κέικ

Σοκολάτα

Μπισκότα