«Τσουχτερό» το πασχαλινό τραπέζι: Πάνώ από 400 ευρώ για 6 άτομα - Τι δείχνουν τα στοιχεία του ΙΝΚΑ

Πώς διαμορφώνονται οι τιμές
Αυξημένο θα είναι το συνολικό κόστος για το πασχαλινό τραπέζι του 2026, σύμφωνα με το ΙΝΚΑ Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδας που εκτιμά ότι θα διαμορφωθεί στα 412,29 ευρώ για 6 έως 8 άτομα, καταγράφοντας άνοδο από 14% έως και 20% σε σχέση με το 2025, όταν το αντίστοιχο κόστος ανερχόταν σε 361,95 ευρώ.
Όπως επισημαίνεται, το συνολικό κόστος αφορά την κάλυψη των αναγκών για 6-8 άτομα, τόσο για το τραπέζι το βράδυ της Ανάστασης όσο και της Κυριακής του Πάσχα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της οργάνωσης των καταναλωτών, οι τιμές διαμορφώνονται ως εξής:
Αρνί 10 κιλά ×16 ευρώ το κιλό =160 ευρώ αλλά η τιμή αφορά στην επαρχία, γιατί σε Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη μπορεί να φτάσει στα 18 ευρώ και άνω το κιλό.
Κοκορέτσι 1,5 κιλό =24 ευρώ
Μαρούλια 2×1 ευρω = 2,00 ευρώ
Κρεμμύδια φρέσκα 2×0,95=1,90 ευρώ
Άνηθος 1 ματσάκι ×0,90 =0,90 ευρώ
Ντομάτες 1 κιλο ×3,20=3,20 ευρώ
Αγγούρια 2×0,90=1,80 ευρώ
Τζατζίκι 1 κιλό 4,00 Euro+0,90 =4,90 ευρώ
Μαγειρίτσα ( μισό κιλό συκώτι 8 + ζαρζαβατικα) = 13,00 ευρώ
Τυρί φέτα 1/2 κιλό 14 το κιλό =7,00 ευρώ
Τυρί γραβιέρα ή κεφαλογραβιέρα ( 19 το κιλό ) 1/2 κιλό =9,50 υρώ
Ψωμί 1 κιλό 2,40 ευρώ
Αυγά κόκκινα βαμμένα στο σπίτι 20 ×0,60 =12 + (1,80×2)=3,60 σύνολο 15,60 ευρώ
Κάρβουνα 20 κιλά ×1,80=36,00 ευρώ
Ανάλογα με τον καιρό μπορεί να χρειαστούν και 30 κιλά Κάρβουνα.
Κουλούρια σπιτικά
1 κιλό αλεύρι ×1,80+βούτυρο γάλακτος 600 γραμμάρια 10,90+βανίλιες 0,99+5 αβγά ×0,60=3,00 σύνολο 16,69 ευρώ
Τσουρέκι 1 κιλό =22,00 ευρώ
Κρασί χύμα 1 1/2 ×5=7,50 ευρώ
Μπύρες 10 των 500 ml ×2,30=23,00 ευρώ
Αναψυκτικά 6 × 0,330 ml =5,60 ευρώ
Φρούτα διάφορα όπως μήλα, φράουλες, πορτοκάλια, μπανάνες =11,00 ευρώ
Διάφορα γλυκά 22,00 ευρώ
Διάφορα άλλα έξοδα (ρεύμα, λάδι, ξύδι, λεμόνια, αλάτι, πιπέρι, σπάγκο, βελόνα, σφικτήρες) 22,00 ευρώ.
Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ
