Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Δίκη Τεμπών
Αγγελίες
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Χίος: Στο νοσοκομείο πέντε άτομα με σοβαρά εγκαύματα – Πληροφορίες ότι κατασκεύαζαν ρουκέτες για την Ανάσταση

Οι τραυματίες έχουν υποστεί εκτεταμένα εγκαύματα στα χέρια και σε άλλα σημεία του σώματος τους

Με σοβαρά εγκαύματα μεταφέρθηκαν αργά το βράδυ της Κυριακής πέντε άτομα στο Σκυλίτσειο νοσοκομείου Χίου.

Οι τέσσερις από τους τραυματίες στη Χίο είναι σε σοβαρή κατάσταση από τα εγκαύματα, ενώ ένα πέμπτο άτομο έλαβε εξιτήριο.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι τραυματίες έχουν υποστεί εκτεταμένα εγκαύματα στα χέρια και σε άλλα σημεία του σώματος.

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο ότι κατασκεύαζαν ρουκέτες ενόψει της Ανάστασης, στο πλαίσιο του παραδοσιακού ρουκετοπόλεμου στο Βροντάδο Χίου. Ωστόσο, παραμένει άγνωστο πώς το εύφλεκτο υλικό που χρησιμοποιούσαν ανεφλέγη, προκαλώντας τα σοβαρά τραύματα.

Στο νοσοκομείο παραμένουν τρεις άνδρες και μία γυναίκα. Πρόκειται για έναν περίπου 40 ετών και τρία νεαρά άτομα ηλικίας 20 έως 25 ετών. Η κατάσταση της υγείας τους θα επανεκτιμηθεί μέσα στην ημέρα, προκειμένου να αποφασιστεί αν απαιτείται η διακομιδή τους σε νοσοκομείο της Αθήνας.

Ειδήσεις Τώρα

Η απόδειξη από το 1990 που έχει γίνει viral: 10 ποτά τότε, κάνουν όσο 2 τώρα

Σεισμός 4,3 Ρίχτερ στα Ιωάννινα

Πάτρα: Πασχαλινό ωράριο στην αγορά

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Χίος
Ειδήσεις
Κοινωνία
826642
Follow us on Facebook
Ειδήσεις