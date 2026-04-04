Οι ΗΠΑ στέλνουν το μεγαλύτερο μέρος των stealth πυραύλων τους στο Ιράν

Σύμφωνα με το Bloomberg, τα επόμενα στάδια μιας ενδεχόμενης στρατιωτικής επιχείρησης των ΗΠΑ κατά του Ιράν ενδέχεται να απαιτήσουν σχεδόν το σύνολο των πυραύλων κρουζ JASSM-ER, οι οποίοι θα μεταφερθούν από αποθέματα που είχαν προβλεφθεί για άλλες περιοχές.

Η εντολή για την ανάληψη του όπλου αξίας 1,5 εκατομμυρίων δολαρίων από τα αποθέματα του Ειρηνικού εκδόθηκε στα τέλη Μαρτίου, σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει για το θέμα. Οι πύραυλοι που βρίσκονται σε εγκαταστάσεις των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των ηπειρωτικών περιοχών της Αμερικής, θα μεταφερθούν σε βάσεις του Κεντρικού Στρατηγείου των ΗΠΑ ή στο Fairford στη Βρετανία, ανέφερε το πρόσωπο, το οποίο παρέμεινε ανώνυμο.

Μετά τις μετακινήσεις, μόνο περίπου 425 JASSM-ER από ένα προπολεμικό απόθεμα 2.300 θα παραμείνουν διαθέσιμα για τον υπόλοιπο κόσμο. Αυτό θα ήταν περίπου αρκετό για 17 βομβαρδιστικά B-1B σε μία μόνο αποστολή. Άλλα 75 περίπου είναι «εκτός λειτουργίας» λόγω ζημιών ή τεχνικών βλαβών.

Το JASSM-ER, ή αλλιώς Joint Air-to-Earface Missile-Extended Range, μπορεί να πετάξει πάνω από 600 μίλια και σχεδιάστηκε για να χτυπά στόχους σε ασφαλέστερες αποστάσεις για να αποφεύγει τις εχθρικές αεράμυνες.

Μαζί με τον JASSM μικρότερης εμβέλειας – ο οποίος έχει εμβέλεια περίπου 250 μιλίων, περίπου τα δύο τρίτα των αμερικανικών αποθεμάτων έχουν διατεθεί στον πόλεμο του Ιράν, ανέφερε η πηγή.

Οι προμήθειες πυραυλικών αναχαιτιστών και όπλων μεγάλης εμβέλειας βρίσκονται σε αμφισβήτηση από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν την αεροπορική τους εκστρατεία στις 28 Φεβρουαρίου. Η αντικατάσταση όσων έχουν χρησιμοποιηθεί θα απαιτούσε πολλά χρόνια παραγωγής στα τρέχοντα επίπεδα.

Προορίζονταν για αντιπάλους όπως η Κίνα

Οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν μεγάλο αριθμό όπλων μεγάλου βεληνεκούς όπως το JASSM-ER για επιθέσεις, περιορίζοντας τον κίνδυνο για τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων αλλά μειώνοντας τα αποθέματα συστημάτων που προορίζονται για πιο ικανούς αντιπάλους όπως η Κίνα.

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν δηλώσει ότι κατέστρεψαν ένα σημαντικό μέρος της αεράμυνας του Ιράν, επιτρέποντάς τους να χρησιμοποιούν φθηνότερα όπλα για να χτυπήσουν στόχους στη χώρα. Ωστόσο, ένα αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος F-15E καταρρίφθηκε την Παρασκευή (03.04.2026). Λίγο αργότερα, ένα επιθετικό αεροσκάφος A-10 καταρρίφθηκε και δύο ελικόπτερα μάχης έρευνας και διάσωσης χτυπήθηκαν από ιρανικά πυρά, ανέφεραν αμερικανικά ΜΜΕ.

Οι επιχειρήσεις των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια των πρώτων τεσσάρων εβδομάδων του πολέμου κατανάλωσαν περισσότερα από 1.000 JASSM-ER, αποκάλυψε η ίδια πηγή, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας του θέματος. Αμερικανικά αεροσκάφη χρησιμοποίησαν 47 stealth πυραύλους κατά τη διάρκεια της επιδρομής για τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο.

Μπορεί να μην χρησιμοποιηθούν όλοι

Οι ΗΠΑ έχουν διαθέσει κεφάλαια για την αγορά περισσότερων από 6.200 JASSM από το 2009 και η παραγωγή του βασικού JASSM για τις προμήθειες των ΗΠΑ σταμάτησε πριν από περίπου 10 χρόνια.

Ο προγραμματισμένος ρυθμός παραγωγής της Lockheed Martin Corp. για το 2026 είναι 396 μονάδες της έκδοσης μεγαλύτερου βεληνεκούς, αν και μπορούν να κατασκευαστούν έως και 860 μονάδες εάν η γραμμή, η οποία παράγει επίσης τον πύραυλο κατά πλοίων LRASM, είναι πλήρως προσανατολισμένη στους JASSM.

Η χρήση τόσων πολλών JASSM-ER στον πόλεμο του Ιράν δεν σημαίνει ότι θα χρησιμοποιηθούν όλοι. Μέχρι στιγμής έχουν εκτοξευθεί από βομβαρδιστικά B-52 και B-1B, καθώς και από μαχητικά κρούσης.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ και το Υπουργείο Άμυνας δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα για σχολιασμό.