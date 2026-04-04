Πειραιάς: Στο χειρουργείο ο 18χρονος που παρασύρθηκε από λεωφορείο- Συνελήφθη ο οδηγός

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (4/4) στον Πειραιά, στη συμβολή των οδών Βασιλέως Γεωργίου και Ηρώων Πολυτεχνείου, όταν αστικό λεωφορείο παρέσυρε έναν 18χρονο. Ο νεαρός τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ ο οδηγός του λεωφορείου συνελήφθη για το περιστατικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 18χρονος φέρεται να πετάχτηκε στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να παρασυρθεί από το διερχόμενο όχημα. Στο σημείο έσπευσε άμεσα μηχανή του ΕΚΑΒ και από το σημείο περνούσε ιδιωτικό ασθενοφόρο που μετέφερε τον 18χρονο στο Τζάνειο που δεν εφημέρευε.

Οι γιατροί στο Τζάνειο έδωσαν τις πρώτες βοήθειες στον νεαρό που είναι σε πολύ κρίσιμη κατάσταση με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Στη συνέχεια έκριναν πως δεν μπορεί να διακομιστεί και νευροχειρουργός θα τον χειρουργήσει στο νοσοκομείο για να γίνει εισαγωγή στη ΜΕΘ.