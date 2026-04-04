200 χρόνια από την Έξοδο: Όλα τα μάτια στραμμένα στο Μεσολόγγι- Η αναπαράσταση

Στο Μεσολόγγι κορυφώθηκαν το Σάββατο οι εκδηλώσεις τιμής για τα 200 χρόνια από την Ηρωική Έξοδο των Ελεύθερων Πολιορκημένων, με τιμώμενη χώρα τη Γαλλία.

Οι εκδηλώσεις του Σαββάτου ξεκίνησαν με επιμνημόσυνη δέηση και καταθέσεις στεφάνων στα μνημεία των Φιλελλήνων, του Ιωσήφ Ρωγών και Κοζύλης, του Ιακώβου Μάγερ, του Λόρδου Βύρωνα, των Γάλλων Φιλελλήνων και των Κυπρίων Αγωνιστών. Ακολούθησε η μεταφορά της Εικόνας της Εξόδου, του Ιερού Λάβαρου, του Τίμιου Σταυρού του Επισκόπου Ρωγών και Κοζύλης Ιωσήφ και του καριοφιλιού του στρατηγού Δημητρίου Μακρή από το Μουσείο Ιστορίας και Τέχνης – Πινακοθήκη στον μητροπολιτικό ναό του Αγίου Σπυρίδωνος.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν ο 78ος δρόμος θυσίας από το ιστορικό μοναστήρι του Αγίου Συμεών και ο 8ος παιδικός δρόμος θυσίας από την Πύλη. Το μεσημέρι, η Βιβλιοθήκη της Βουλής διοργάνωσε ετήσια εκδήλωση με ομιλήτρια τη Μαρία Καμηλάκη, αναπληρώτρια προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διοίκησης, Βιβλιοθήκης και Εκδόσεων της Βουλής, με θέμα: «Όψεις της γλώσσας του Τύπου κατά την Επανάσταση του 1821. Η περίπτωση της εφημερίδας Ελληνικά Χρονικά».

Το απόγευμα τελέστηκε μέγας πανηγυρικός πολυαρχιερατικός εσπερινός χοροστατούντος του μητροπολίτη Πατρών, Χρυσοστόμου και στις 18:30 ξεκίνησε πομπή από τον μητροπολιτικό ναό προς τον Κήπο των Ηρώων, όπου πραγματοποιήθηκαν επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων, δρώμενο και αναπαράσταση της ανατίναξης του Δημογέροντα Χρήστου Καψάλη, με συμμετοχή της χορωδίας του Δήμου Μεσολογγίου.

Αύριο, Κυριακή των Βαΐων, οι εκδηλώσεις θα συνεχιστούν με πανηγυρική πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία στις 07:00 στον μητροπολιτικό ναό του Αγίου Σπυρίδωνος, προεξάρχοντος του μητροπολίτη Χαλκίδος Χρυσοστόμου. Στις 10:20 θα ψαλεί δοξολογία παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, και στις 11:00 θα ξεκινήσει πομπή προς τον Κήπο των Ηρώων για τρισάγιο, κατάθεση στεφάνων και εκφώνηση πανηγυρικού από εκπρόσωπο της κυβέρνησης. Αμέσως μετά θα βραβευτούν οι νικητές του δρόμου θυσίας, ενώ η υψίφωνος Vivian Douglas θα αποδώσει το μοιρολόι «Να ζει το Μεσολόγγι» με τη συμμετοχή της χορωδίας του Δήμου.

Στις 14:00 θα γίνει η μεταφορά των ιερών κειμηλίων από τον Κήπο των Ηρώων στο Μουσείο Ιστορίας και Τέχνης – Πινακοθήκη και στις 18:00 θα επιστρέψει η Εικόνα της Εξόδου με πομπή στην αίθουσα τελετών του μουσείου.





