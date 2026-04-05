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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 5 και τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου 2026

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κ...

Κηδείες- Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΚΩΝ/ΝΟ ΙΩΑΝ. ΒΑΡΔΑΛΑΧΑΚΗ
ΕΤΩΝ 87

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ 6-4-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 μ.μ.
ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α’ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΛΕΝΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΕΙΡΗΝΗ ΒΑΡΔΑΛΑΧΑΚΗ,
ΜΑΡΙΑ ΒΑΡΔΑΛΑΧΑΚΗ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΙΑ ΒΑΡΔΑΛΑΧΑΚΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΕΛΕΝΗ, ΜΕΛΙΒΟΙΑ, ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΟΠΩΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

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ΚΗΔΕΙA

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΙΩΑΝΝΗ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟ

(ΕΤΩΝ 70)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  & ΩΡΑ 10.00 π.μ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΑΝΝΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΩΛΗΣ

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΖΟΥΜΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ      ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 * Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος )
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΗΡΑ ΦΩΤ. ΠΗΤΤΑ

ΕΤΩΝ 89

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 5-4-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 5 μ.μ.
ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΚΑΜΙΝΙΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΗΤΤΑ,
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΗΤΤΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ,
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΗΤΤΑΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΗΤΤΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΘΕΩΝΗ ΤΡΙΓΚΑ,
ΕΛΕΝΗ ΧΗΡΑ ΒΑΓΓ. ΤΡΙΓΚΑ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΩ ΤΡΙΓΚΑ,
ΟΥΡΑΝΙΑ ΧΗΡΑ ΠΑΝΤ. ΤΡΙΓΚΑ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

 

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