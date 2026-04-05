Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 5 και τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου 2026

Κηδείες- Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟ ΙΩΑΝ. ΒΑΡΔΑΛΑΧΑΚΗ
ΕΤΩΝ 87
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ 6-4-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 μ.μ.
ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α’ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΕΙΡΗΝΗ ΒΑΡΔΑΛΑΧΑΚΗ,
ΜΑΡΙΑ ΒΑΡΔΑΛΑΧΑΚΗ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΙΑ ΒΑΡΔΑΛΑΧΑΚΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΕΛΕΝΗ, ΜΕΛΙΒΟΙΑ, ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΟΠΩΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟ
(ΕΤΩΝ 70)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ & ΩΡΑ 10.00 π.μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΑΝΝΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΩΛΗΣ
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΖΟΥΜΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος )
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΗΡΑ ΦΩΤ. ΠΗΤΤΑ
ΕΤΩΝ 89
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 5-4-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 5 μ.μ.
ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΚΑΜΙΝΙΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΗΤΤΑ,
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΗΤΤΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ,
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΗΤΤΑΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΗΤΤΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΘΕΩΝΗ ΤΡΙΓΚΑ,
ΕΛΕΝΗ ΧΗΡΑ ΒΑΓΓ. ΤΡΙΓΚΑ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΩ ΤΡΙΓΚΑ,
ΟΥΡΑΝΙΑ ΧΗΡΑ ΠΑΝΤ. ΤΡΙΓΚΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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