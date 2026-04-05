Πάτρα: Τη Μεγάλη Δευτέρα η κηδεία του Κώστα Βαρδαλαχάκη- Η παράκληση της οικογένειας

Σε ηλικία 87 ετών έφυγε σήμερα το πρωί από τη ζωή ο Κώστας Βαρδαλαχάκης, ιδρυτής του τηλεοπτικού σταθμού της Πάτρας Super B.

Η κηδεία του θα γίνει τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου στις 3 το μεσημέρι από τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωακείμ Πατρών.

Η ταφή θα γίνει στο Α΄Νεκροταφείο.

Παράκληση της οικογένειας είναι αντί στεφάνων, να γίνουν καταθέσεις υπέρ του Ιερού Ναού.

Ο Κώστας Βαρδαλαχάκης με τη σύζυγό του Ελένη απέκτησαν τρία παιδιά. Τη Ρένα, τη Μαρία και τον Γιάννη ενώ ευτύχησε να δει και τέσσερα εγγόνια.