Πάτρα: Aναστάτωση στο κέντρο- Ημίγυμνος άνδρας φέρεται να απειλούσε περαστικούς

Αναστάτωση νωρίτερα στην Πάτρα, καθώς ένα πρωτοφανές περιστατικό εκτυλίχθηκε στο κέντρο, στη διασταύρωση των οδών Καραϊσκάκη και Πατρέως.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας άνδρας, ο οποίος ήταν ημίγυμνος, προκάλεσε αναστάτωση, καθώς φέρεται να απειλούσε περαστικούς κρατώντας κάποιο αντικείμενο.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν γρήγορα στο σημείο, εντόπισαν τον άνδρα και προχώρησαν στη σύλληψή του.

Τα αίτια του περιστατικού παραμένουν υπό διερεύνηση, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.