Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Δίκη Τεμπών
Αγγελίες
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Eπίθεση σε βάρος του στο κέντρο, κατήγγειλε 25χρονος

Τι κατήγγειλε στην αστυνομία

Ένας 25χρονος κατήγγειλε ότι δέχθηκε επίθεση από ομάδα ατόμων το απόγευμα της Παρασκευής (03/04/26) στο κέντρο της Πάτρας, στη συμβολή των οδών Καραϊσκάκη και Γεροκωστοπούλου.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στην Αστυνομία, οι δράστες είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους με κουκούλες τύπου full face, ενώ ένας από αυτούς φέρεται να κρατούσε μεταλλικό αντικείμενο. Κατά την επίθεση, ο νεαρός φέρεται να δέχθηκε χτυπήματα στο κεφάλι και το πρόσωπο.

Οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από τις αρχές, με τον ίδιο να εκτιμά ότι η επίθεση είχε ιδεολογικό υπόβαθρο. Για την υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος αγνώστων, οι οποίοι αναζητούνται, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ειδήσεις Τώρα

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Αστυνομία Επίθεση
Ειδήσεις
Κοινωνία
826530
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις