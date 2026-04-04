Πάτρα: Eπίθεση σε βάρος του στο κέντρο, κατήγγειλε 25χρονος

Ένας 25χρονος κατήγγειλε ότι δέχθηκε επίθεση από ομάδα ατόμων το απόγευμα της Παρασκευής (03/04/26) στο κέντρο της Πάτρας, στη συμβολή των οδών Καραϊσκάκη και Γεροκωστοπούλου.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στην Αστυνομία, οι δράστες είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους με κουκούλες τύπου full face, ενώ ένας από αυτούς φέρεται να κρατούσε μεταλλικό αντικείμενο. Κατά την επίθεση, ο νεαρός φέρεται να δέχθηκε χτυπήματα στο κεφάλι και το πρόσωπο.

Οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από τις αρχές, με τον ίδιο να εκτιμά ότι η επίθεση είχε ιδεολογικό υπόβαθρο. Για την υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος αγνώστων, οι οποίοι αναζητούνται, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.