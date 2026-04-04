Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ιράν- Εκρήξεις σε πετροχημική ζώνη - «Αγώνας» για τον αγνοούμενο πιλότο

Συνεχίζονται για 36η ημέρα οι συγκρούσεις στην Μέση Ανατολή με σφοδρά χτυπήματα του Ιράν στο Ισραήλ και νέα επιδρομή του Ισραήλ στον Λίβανο. Αγωνία στις ΗΠΑ για τον πιλότο του μαχητικού που καταρρίφθηκε και νέες δηλώσεις Τραμπ.

Δύο αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη καταρρίφθηκαν πάνω από το Ιράν και τον Κόλπο, δήλωσαν χθες Παρασκευή Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι, με τους δύο πιλότους να έχουν διασωθεί και τον τρίτο να αγνοείται και να τον αναζητούν οι ιρανικές και οι αμερικανικές δυνάμεις.

Τα περιστατικά αυτά καταδεικνύουν τους κινδύνους που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τα αμερικανικά και ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη που πετούν στον εναέριο χώρο του Ιράν, παρά τους ισχυρισμούς του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, σύμφωνα με τους οποίους οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν πλήρη έλεγχο των ιρανικών αιθέρων.

Το πρώτο αεροσκάφος, ένα F-15, καταρρίφθηκε από ιρανικά πυρά, δήλωσαν αξιωματούχοι των ΗΠΑ και του Ιράν.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, το αεροσκάφος καταστράφηκε από το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας των Φρουρών της Επανάστασης.

Οι εφημερίδες New York Times και Washington Post αναφέρουν ότι έχουν επιβεβαιώσει την αυθεντικότητα φωτογραφιών και βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τον ιρανικό Τύπο και τα οποία δείχνουν αμερικανικά ελικόπτερα και αεροσκάφη να πετούν σε χαμηλό υψόμετρο πάνω από την περιοχή που σημειώθηκε το περιστατικό.

Η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε εικόνες που δείχνουν συντρίμμια του αεροσκάφους και υποσχέθηκε «γενναία αμοιβή» για όσους παραδώσουν τους πιλότους.

Ένα δεύτερο αεροσκάφος, ένα A-10 Warthog, επλήγη από ιρανικά πυρά και συνετρίβη στο Κουβέιτ, με τον πιλότο του να ενεργοποιεί το εκτινασσόμενο κάθισμα, δήλωσαν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Δύο ελικόπτερα Blackhawk συμμετέχουν στις επιχειρήσεις έρευνας του αγνοούμενου πιλότου, ο οποίος, αφού το αεροσκάφος του επλήγη από ιρανικά πυρά, κατάφερε να βγει από τον ιρανικό εναέριο χώρο, σημείωσαν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Reuters.

Οι Ιρανοί, οι οποίοι εδώ και εβδομάδες γίνονται στόχος σφοδρών βομβαρδισμών από αμερικανικά και ισραηλινά αεροσκάφη, ανήρτησαν μηνύματα με τα οποία πανηγυρίζουν τις καταρρίψεις των αεροσκαφών. Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ έγραψε στο X ότι ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ «υποβαθμίστηκε από αλλαγή καθεστώτος» σε ένα κυνήγι των πιλότων τους.

Σε σύντομη τηλεφωνική του συνέντευξη στο NBC ο Τραμπ διαβεβαίωσε ότι η εξέλιξη αυτή δεν θα αλλάξει «απολύτως τίποτα» στις ενδεχόμενες διαπραγματεύσεις με το Ιράν.

Μέχρι στιγμής 13 Αμερικανοί στρατιωτικοί έχουν σκοτωθεί στον πόλεμο και περισσότεροι από 300 έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με την Centcom.

Νέα ισραηλινά πλήγματα στη Βηρυτό

Ο στρατός του Ισραήλ βομβάρδισε για μία ακόμη φορά τα νότια προάστια της Βηρυτού σήμερα τα ξημερώματα, δηλώνοντας ότι πλήττει υποδομές της Χεζμπολάχ, αφού χθες Παρασκευή κατέστρεψε μια ακόμη γέφυρα στον ποταμό Λιτάνι στον ανατολικό Λίβανο.

Στο μεταξύ, επίσης χθες, τρεις Ινδονήσιοι κυανόκρανοι τραυματίστηκαν - δύο από τους οποίους σοβαρά -- σε έκρηξη που σημειώθηκε στο εσωτερικό εγκατάστασης του ΟΗΕ κοντά στην ελ Αντέισε.

Τα αίτια της έκρηξης παραμένουν άγνωστα και ο ισραηλινός στρατός κατηγόρησε τη Χεζμπολάχ ότι εκτόξευσε ρουκέτα.

Το περιστατικό αυτό σημειώθηκε λίγες ημέρες μετά τον θάνατο τριών επίσης Ινδονήσιων μελών της UNIFIL, στις 29 και τις 30 Μαρτίου στον νότιο Λίβανο, όπου, μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, μαίνονται και πάλι συγκρούσεις μεταξύ του Ισραήλ και της σιιτικής λιβανικής οργάνωσης Χεζμπολάχ που πρόσκειται στο Ιράν.

Ο Λίβανος σύρθηκε στον πόλεμο στις 2 Μαρτίου όταν η Χεζμπολάχ εκτόξευσε ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ σε αντίποινα για την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στο Ιράν που σκότωσε τον αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Έκτοτε το Ισραήλ βομβαρδίζει τον Λίβανο, δηλώνοντας ότι στοχοθετεί το σιιτικό κίνημα, ενώ πραγματοποιεί και χερσαίες επιχειρήσεις.

Συνολικά έχουν σκοτωθεί 1.368 άνθρωποι, ανάμεσά τους 125 παιδιά, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό των λιβανικών αρχών, ενώ περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί.

Νωρίς σήμερα το πρωί ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «άρχισε να πλήττει υποδομές της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό», με δημοσιογράφο του AFP να κάνει λόγο για τουλάχιστον δύο βομβαρδισμούς στα νότια προάστια της πόλης.

Γέφυρες

Στόχος του ισραηλινού στρατού έχουν γίνει και οι γέφυρες στον ποταμό Λιτάνι, με στόχο να αποκόψει ένα μέρος του νότιου Λιβάνου από την υπόλοιπη χώρα, σύμφωνα με στρατιωτικούς αναλυτές.

Στην πιο πρόσφατη τέτοια επίθεση «ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη στοχοθέτησαν την Παρασκευή (σ.σ. χθες) τη γέφυρα που συνδέει τη Σόχμορ με την Μάσγαρα, προκαλώντας την καταστροφή της», μετέδωσε το λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων (ANI).

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) είχαν προειδοποιήσει νωρίτερα ότι «για να αποτρέψουν τη μεταφορά ενισχύσεων και στρατιωτικού εξοπλισμού» της Χεζμπολάχ σκόπευαν να πλήξουν τις γέφυρες σε Σόχμορ και Μάσγαρα, δημοσιοποιώντας χάρτη στον οποίο προσδιορίζονταν οι γέφυρες που βρίσκονταν στο στόχαστρο, σε απόσταση περίπου 100 μέτρων η μια από την άλλη.

Το Ισραήλ έχει ήδη καταστρέψει πέντε γέφυρες στον Λιτάνι, που βρίσκεται 30 χιλιόμετρα βόρεια της μεθορίου, μια περιοχή όπου ο ισραηλινός στρατός θέλει να δημιουργήσει «ζώνη ασφαλείας».

Επίσης στη Σόχμορ δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 15 τραυματίστηκαν από ισραηλινό πλήγμα, «την ώρα που πιστοί αποχωρούσαν από το τέμενος της πόλης» μετά την προσευχή της Παρασκευής, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

Χθες το απόγευμα πλήγματα είχαν στόχο τα νότια προάστια της Βηρυτού, προπυργίου της Χεζμπολάχ, όπου ο ισραηλινός στρατός επεσήμανε ότι στοχοθέτησε «υποδομές τρομοκρατών».

Την ώρα που ο ΟΗΕ και οι λιβανικές αρχές προειδοποιούν για ενδεχόμενη νέα κατοχή του νότιου Λιβάνου από το Ισραήλ, πλήγματα σημειώθηκαν χθες και στην επαρχία της Τύρου, σύμφωνα με το ANI.

Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι ισραηλινά στρατεύματα «κατέστρεψαν» τα τελευταία σπίτια που είχαν απομείνει σε πολλά μεθοριακά χωριά, τα οποία έχουν σε μεγάλο βαθμό ισοπεδωθεί από τον προηγούμενο πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ που τερματίστηκε τον Νοέμβριο του 2024.

Από την πλευρά της η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε σειρά πληγμάτων εναντίον ισραηλινών στόχων στο έδαφος του Ισραήλ και στην άλλη πλευρά των συνόρων.

Ιράν: Εκρήξεις ακούστηκαν στην πετροχημική ζώνη της Μαχσάρ

Πλήγματα του Ισραήλ και των ΗΠΑ είχαν στόχο την πετροχημική ζώνη της Μαχσάρ στη νότια επαρχία Χουζεστάν του Ιράν, όπου νωρίτερα ακούστηκαν πολλές εκρήξεις, όπως μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

"Ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν στην ειδική πετροχημική ζώνη της Μαχσάρ" στην επαρχία Χουζεστάν, μετέδωσε το πρακτορείο Fars επικαλούμενο τον αναπληρωτή κυβερνήτη της επαρχίας.

Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι από την "αμερικανοϊσραηλινή επίθεση" επλήγησαν τρεις εταιρείες που βρίσκονται στη ζώνη αυτή, ενώ το πρακτορείο Tasnim επεσήμανε ότι "το εύρος των ζημιών είναι άγνωστο".

Σύμφωνα με το πρακτορείο ISNA, υπάρχουν "μεγάλες πιθανότητες" για θύματα.

ΔΟΑΕ: Βλήμα έπεσε κοντά στην περίμετρο του πυρηνικού σταθμού του Μπουσέρ - Ένας νεκρός

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ/IAEA) ανακοίνωσε σήμερα ότι πληροφορήθηκε από το Ιράν σχετικά με ένα βλήμα που έπεσε κοντά στην περίμετρο του πυρηνικού σταθμού παραγωγής ενέργειας του Μπουσέρ.

Ο ΔΟΑΕ ανέφερε σε μία ανάρτησή του στο Χ ότι ένα μέλος της φυσικής προστασίας του σταθμού σκοτώθηκε από ένα θραύσμα του βλήματος, ενώ ένα κτίριο επηρεάστηκε από τις δονήσεις, αλλά και τα θραύσματα.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε νωρίτερα σήμερα ότι από το περιστατικό δεν προκλήθηκαν ζημιές στα κύρια τμήματα της μονάδας, ενώ δεν επηρεάστηκε και η παραγωγή ενέργειας.

Καμία ένδειξη ότι οδεύουμε προς τερματισμό του πολέμου

Η προοπτική ότι ένας Αμερικανός στρατιωτικός είναι ζωντανός και καταδιώκεται μέσα στο Ιράν αυξάνει το διακύβευμα για την Ουάσινγκτον σε μια σύγκρουση η οποία δεν έχει τη στήριξη μεγάλου μέρους των Αμερικανών και την ώρα που δεν διαφαίνεται επικείμενο τέλος.

Το Ιράν δήλωσε επισήμως στους διαπραγματευτές ότι δεν είναι έτοιμο να συναντηθεί με Αμερικανούς αξιωματούχους στο Ισλαμαμπάντ τις επόμενες ημέρες και οι προσπάθειες για εκεχειρία, των οποίων ηγείται το Πακιστάν, φαίνεται να έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο, ανέφερε χθες η Wall Street Journal.

Το Ιράν σε αντίποινα για τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα εξαπολύει επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ, αλλά και των χωρών του Κόλπου.

Η αμερικανική πρεσβεία στη Βηρυτό προειδοποίησε ότι το Ιράν και συμμαχικές του ένοπλες ομάδες ενδέχεται να στοχοποιήσουν πανεπιστήμια στον Λίβανο και προέτρεψε τους Αμερικανούς πολίτες που βρίσκονται στη χώρα να φύγουν όσο εξακολουθούν να είναι διαθέσιμες οι εμπορικές πτήσεις.

Χθες Παρασκευή, καθώς ο Τραμπ απειλούσε να χτυπήσει τις γέφυρες και τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας του Ιράν, η Τεχεράνη έπληξε έναν σταθμό παραγωγής ενέργειας και αφαλάτωσης νερού στο Κουβέιτ, υπογραμμίζοντας την ευαλωτότητα των κρατών του Κόλπου που βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε μονάδες αφαλάτωσης για πόσιμο νερό.

Η Kuwait Petroleum Corporation ανακοίνωσε ότι το διυλιστήριό της στη Μίνα αλ-Αχμάντι επλήγη από μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ένας Αιγύπτιος σκοτώθηκε σε επίθεση εναντίον του συγκροτήματος παραγωγής φυσικού αερίου Χαμπσάν, στο Αμπού Ντάμπι.

Στο Μπαχρέιν τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά από συντρίμμια μετά την αναχαίτιση ιρανικών drones, σύμφωνα με τις αρχές.

Στον Λίβανο, όπου το Ισραήλ διεξάγει σφοδρούς βομβαρδισμούς αλλά και χερσαίες επιχειρήσεις στο νότιο τμήμα της χώρας με στόχο να εξαλείψει τη Χεζμπολάχ, μια γέφυρα στα ανατολικά καταστράφηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις.

Παράλληλα τρεις κυανόκρανοι τραυματίστηκαν στο νότιο τμήμα της χώρας σε έκρηξη, άγνωστης μέχρι στιγμής προέλευσης.

Στο Ισραήλ συντρίμμια πυραύλων έπεσαν χθες κοντά στο λιμάνι της Χάιφα, όπου βρίσκεται ένα μεγάλο διυλιστήριο πετρελαίου. Εξάλλου σήμερα τα ξημερώματα ένας άνθρωπος τραυματίστηκε ελαφρά από σπασμένα γυαλιά σε προάστιο του Τελ Αβίβ, σύμφωνα με την υπηρεσία ασθενοφόρων.