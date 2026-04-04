Ανασχηματισμός: Σήμερα στις 11 η ορκωμοσία Σχοινά, Τουρνά και Λαζαρίδη

Παρουσία του Κωνσταντίνου Τασούλα θα πραγματοποιηθεί σήμερα, 4 Απριλίου 2026, στις 11:00 το πρωί στο Προεδρικό Μέγαρο η τελετή ορκωμοσίας των Μαργαρίτη Σχοινά, Ευάγγελου Τουρνά και Μακάριου Λαζαρίδη, οι οποίοι αναλαμβάνουν νέα κυβερνητικά καθήκοντα στο πλαίσιο του πρόσφατου ανασχηματισμού.

Η αναδιάρθρωση της κυβέρνησης κρίθηκε αναγκαία μετά τις παραιτήσεις των Κώστα Τσιάρα, Γιάννη Κεφαλογιάννη και Γιώργου Βαρτζόπουλου, των οποίων τα ονόματα εμπλέκονται σε δικογραφία που αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με αίτημα για άρση της βουλευτικής τους ασυλίας.

Στο νέο κυβερνητικό σχήμα, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αναλαμβάνει ο Μαργαρίτης Σχοινάς, με υφυπουργό τον Μακάριο Λαζαρίδη, ενώ το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας περνά στην ευθύνη του Ευάγγελου Τουρνά.