Τη Μεγάλη Τρίτη στην Ανακρίτρια για να απολογηθεί η Ειρήνη Μουρτζούκου

Το πρωί της Μεγάλης Τρίτης η προφυλακισμένη για τις δολοφονίες τριών παιδιών , Ειρήνη Μουρτζούκου, θα περάσει το κατώφλι της Ανακρίτριας Αμαλιάδας ως κατηγορούμενη αυτή τη φορά για το θάνατο του μικρού Παναγιωτάκη στις 5 Αυγούστου 2024.

Η νεαρή γυναίκα κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση καθώς η ιατροδικαστική έκθεση της τριμελούς επιτροπής έδειξε ότι το αγοράκι πέθανε από ασφυξία.

Η Ειρήνη Μουρτζούκου,που θα μεταχθεί από τις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού ,θα ζητήσει προθεσμία για να απολογηθεί .

«Θα πρέπει να ενημερωθούμε για τη δικογραφία προκειμένου να δούμε ποια είναι τα στοιχεία που οδήγησαν και στην ποινική της δίωξη.Η Ειρήνη Μουρτζούκου επιμένει ότι δεν ευθύνεται για το θάνατο του Παναγιωτάκη. Όπως λέει ,είναι το παιδί που λάτρευε που έδωσε νόημα στη ζωή της και δεν υπήρχε περίπτωση να του προξενήσει κακό. Θα απολογηθούμε όταν θα είμαστε έτοιμοι σε συννεόηση πάντα με την κ.Ανακρίτρια » δηλώνει ο δικηγόρος της κατηγορούμενης Νίκος Αλεξανδρής.

Η 25χρονη όταν κλήθηκε να καταθέσει ως ύποπτη για το θάνατο του παιδιού είχε περιγράψει σε υπόμνημά της τα όσα έγιναν,σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της .Στην απολογία της δεν θα αλλάξει τα όσα λέει ,σύμφωνα με πληροφορίες ,αλλά ποτέ δεν αποκλείεται η έκπληξη της τελευταίας στιγμής.Εξάλλου για τους θανάτους των τριών παιδιών ισχυριζόταν ότι δεν είχε σχέση και στο τέλος ομολόγησε.

πηγή: patrisnews.com