Η Μιμή Ντενίση στο Μεσολόγγι- «Συγκίνηση βλέποντας τον πίνακα του Βρυζάκη»

Ο εμβληματικός πίνακας «Η Έξοδος του Μεσολογγίου» του Θεόδωρου Βρυζάκη (1853), που απεικονίζει τη δραματική ηρωική Έξοδο, μεταφέρθηκε από την Εθνική Πινακοθήκη στο Τρικούπειο Πολιτιστικό Κέντρο Μεσολογγίου για τον εορτασμό των 200 ετών από την Έξοδο.

Σήμερα, εκεί, βρέθηκε η Μιμή Ντενίση και ανέβασε μία φωτογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από το Τρικούπειο, όπως αναφέρει το agriniopress.gr.

Έγραψε σε ανάρτηση: «Μεσολόγγι !! Πόλη Ιερή!! Τι συγκίνηση βλέποντας τον πίνακα του Βρυζάκη. Ο κόσμος της Εξόδου ο κόσμος της θυσίας των νεκρών κ ο επουράνιος. Κόσμος πολύς έχει έρθει για τις γιορτές. Για τα 200 χρόνια. Έτσι αξίζει σ αυτή την πόλη. Να την επισκέπτονται κ να την προσκυνούν όλοι. Μοναδική η θυσία της!»