Γέννησε η Κατερίνα Καινούργιου

Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής έγιναν γονείς!

Η παρουσιάστρια του Alpha, σήμερα Παρασκευή 3 Απριλίου το απόγευμα, σύμφωνα με πληροφορίες του TLIFE, γέννησε με καισαρική τομή, ένα υγιέστατο κορίτσι στο μαιευτήριο Ρέα, υπό την καθοδήγηση του μαιευτήρα, κ. Αλέξανδρου Τζεφεράκου.

Το νεογέννητο ζυγίζει περίπου 2 κιλά και 600 γραμμάρια. Η παρουσιάστρια είναι συγκινημένη που κρατά στα χέρια της τον καρπό του έρωτά της.

Υπενθυμίζεται ότι η παρουσιάστρια αποχαιρέτησε προσωρινά το τηλεοπτικό κοινό την Τρίτη 31 Μαρτίου και ανανέωσε το ραντεβού τους για μετά το Πάσχα.