Γέννησε η Κατερίνα Καινούργιου

Το νεογέννητο κοριτσάκι ζυγίζει περίπου 2 κιλά και 600 γραμμάρια
Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής έγιναν γονείς!
Η παρουσιάστρια του Alpha, σήμερα Παρασκευή 3 Απριλίου το απόγευμα, σύμφωνα με πληροφορίες του TLIFE, γέννησε με καισαρική τομή, ένα υγιέστατο κορίτσι στο μαιευτήριο Ρέα, υπό την καθοδήγηση του μαιευτήρα, κ. Αλέξανδρου Τζεφεράκου.
Το νεογέννητο ζυγίζει περίπου 2 κιλά και 600 γραμμάρια. Η παρουσιάστρια είναι συγκινημένη που κρατά στα χέρια της τον καρπό του έρωτά της.
Υπενθυμίζεται ότι η παρουσιάστρια αποχαιρέτησε προσωρινά το τηλεοπτικό κοινό την Τρίτη 31 Μαρτίου και ανανέωσε το ραντεβού τους για μετά το Πάσχα.
Άνδρας στο Περιστέρι έβγαλε όπλο μπροστά σε ανήλικα και άρχισε να πυροβολεί στον αέρα
Συμμορία «ρήμαζε» καταστήματα ηλεκτρονικών- Είχε δράσει και στον Πύργο
Παρέμβαση με τρικάκια και μπογιές έξω από το σπίτι του Ισίδωρου Ντογιάκου
