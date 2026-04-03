Σούπερ ήρωες: Όσα συμβαίνουν backstage ανάμεσα στις σκηνές από τα γυρίσματα

Οι «Σούπερ ήρωες», η νέα κωμική σειρά του ΑΝΤ1, ξεκινούν τη Μ. Δευτέρα, 6 Απριλίου, στις 20:00 και κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη θα μας χαρίζουν μοναδικές στιγμές γέλιου στο πρόγραμμα του ΑΝΤ1.

Λίγες μέρες πριν την πρεμιέρα τους, ρίχνουμε μια μικρή ματιά σε όσα συμβαίνουν ανάμεσα στις σκηνές μέσα από backstage φωτογραφίες από τα γυρίσματα – εκεί που οι ήρωες αφήνουν για λίγο τις «υπερδυνάμεις» τους.

Στο υποκατάστημα της αλυσίδας ΣΟΥΠΕΡ στο κέντρο της Αθήνας υπάρχουν όλων των ειδών τα… ψώνια, χιούμορ σε οικογενειακή συσκευασία και τρέλα σε οικονομική τιμή.

Το ΣΟΥΠΕΡ προσφέρει τεράστια ποικιλία, κοινώς, τα έχει όλα! Απαιτητικά αφεντικά σε δημιουργική σχέση με τη λογική και την πραγματικότητα, αλλά και ιδιότροπους πελάτες με εξωφρενικές απαιτήσεις. Επίσης, το κατάστημα προσφέρει και μία παρέα υπαλλήλων που μπορεί ο καθένας τους να είναι από άλλο πλανήτη, όμως μέσα στις βάρδιες, στα μικρά και μεγάλα ζόρια της δουλειάς, θα γίνουν κάτι παραπάνω από συνάδελφοι.

Θα γίνουν μια μικρή οικογένεια: θα τσακωθούν, θα γελάσουν, θα στηρίξουν ο ένας τον άλλον και θα μάθουν να στέκονται μαζί απέναντι σε ό,τι φέρνει η καθημερινότητα. Και κάπως έτσι, σε κάθε βάρδια θα ανακαλύπτουν ότι για να αντέξεις στη δουλειά –και τη ζωή– χρειάζεσαι δυνάμεις ΣΟΥΠΕΡ ήρωα.

Στο τιμόνι όλου αυτού του παράδοξου πληρώματος, βρίσκεται ο ιδιοκτήτης του υποκαταστήματος, o Βασίλης (Γιάννης Μπέζος), ένας κλασσικός Έλληνας εργοδότης «παλαιάς κοπής», που προσλαμβάνει -φυσικά με αξιοκρατικές διαδικασίες- για διευθυντή τον… out of space καβαλημένο γιο του, τον Δημήτρη (Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος), ο οποίος, με τη σειρά του, αφού «έφαγε» τα λεφτά των γονιών του στο εξωτερικό, έρχεται να βγάλει την ψυχή των υπαλλήλων.

Όλα ξεκινούν όταν ο Αντώνης (Βασίλης Ντάρμας), ένας 20αρης με μηδενική προϋπηρεσία και ένα πτυχίο στην… κατάψυξη, έρχεται στην Αθήνα για να κυνηγήσει τα όνειρά του.