Το «Grey’s Anatomy» γράφει τηλεοπτική ιστορία - Επιστρέφει για 23η σεζόν

Οι γιατροί του φανταστικού νοσοκομείου Grey Sloan Memorial επιστρέφουν στις οθόνες μας.

Το αμερικανικό δίκτυο ABC ανανέωσε το «Grey’s Anatomy» για 23η σεζόν, επεκτείνοντας το ρεκόρ της σειράς ως του μακροβιότερου αμερικανικού ιατρικού δράματος μυθοπλασίας σε ζώνη υψηλής τηλεθέασης.

Με τον νέο κύκλο επεισοδίων, το «Grey’s Anatomy» αναμένεται να ξεπεράσει τα 475 επεισόδια. Η 23η σεζόν θα σημάνει, όμως, και την αποχώρηση δύο ηθοποιών που βρίσκονταν στη σειρά σχεδόν από τα πρώτα χρόνια: της Κιμ Ράβερ (δρ Τέντι Αλτμαν) και του Κέβιν ΜακΚιντ (δρ Οουεν Χαντ). Οι δύο ηθοποιοί θα πουν «αντίο» μετά το φινάλε της τρέχουσας σεζόν, που θα προβληθεί στις 7 Μαΐου και θα σκηνοθετηθεί από τον ίδιο τον ΜακΚιντ.

Τρεις ηθοποιοί –οι Ελεν Πομπέο, Τσάντρα Γουίλσον και Τζέιμς Πίκενς Τζ.– παραμένουν στη σειρά από τον πρώτο κύκλο το 2005, αν και η Πομπέο, που είναι και παραγωγός καθώς και αφηγήτρια της ιστορίας, εμφανίζεται λιγότερο στην οθόνη τα τελευταία χρόνια.

Το «Grey’s Anatomy» παραμένει ένα από τα ισχυρά χαρτιά του ABC, ιδιαίτερα στις ψηφιακές πλατφόρμες. Σχεδόν διπλασιάζει το αρχικό του τηλεοπτικό κοινό των 2,22 εκατομμυρίων θεατών μέσα σε μία εβδομάδα μέσω streaming και ετεροχρονισμένων προβολών, ενώ συγκαταλέγεται στις 15 κορυφαίες σειρές των δικτύων (εκτός της ζωντανής μετάδοσης των αθλητικών αγώνων) για το κοινό από 18 έως 49 ετών. Τα επεισόδια, διαθέσιμα στις πλατφόρμες Hulu και Netflix, παραμένουν σταθερά στις κορυφαίες θέσεις σύμφωνα με τις μετρήσεις της Nielsen.

Με πληροφορίες από το Hollywood Reporter