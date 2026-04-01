Το σόι σου: Χαμπέοι και Τριαντάφυλλοι μαζί την Κυριακή του Πάσχα

Πάμε να δούμε όλα όσα θα γίνουν στα νέα επεισόδια της αγαπημένης σειράς του Alpha, Το σόι σου.

Το σόι σου: Πέμπτη 2 Απριλίου 2026 21:00

Επεισόδιο 37: «Το δώρο της Λαμπρής» (Α’ μέρος) – Χαμπέοι και Τριαντάφυλλοι συμφωνούν επιτέλους να περάσουν την Κυριακή του Πάσχα όλοι μαζί στο Χαμπέικο! Όλα δείχνουν ιδανικά, όμως η Μαρίζα, που έχει έρθει από τη Γερμανία για τις γιορτές, φέρεται περίεργα και ανησυχεί τους πάντες. Την ίδια ώρα, στην Κηφισιά, η άφιξη της Βέρας φέρνει τα πάνω κάτω! Έρχεται για τον Μένιο και δεν λέει να φύγει, έχει αποφασίσει να περάσει μαζί τους τις γιορτές του Πάσχα!

Πώς θα την εμφανίσουν στους Χαμπέους την Κυριακή χωρίς να γίνει χαμός με τις ιδιοτροπίες της; Όταν μαθαίνει η Αντωνία ότι έχουν επισκέψεις από το Παρίσι, τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο δύσκολα! Στο μεταξύ, οι Τεκετζήδες, ένα συγκρότημα φίλων της Σάντρας και της Χαράς που ετοιμάζεται για το πρώτο του live ανήμερα του Πάσχα, εμφανίζονται νωρίτερα απ’ ό,τι περίμεναν! Και κάπως έτσι, τα κορίτσια μπλέκουν άσχημα, προσπαθώντας να κρύψουν έξι αγόρια στο σπίτι!

Το σόι σου: Παρασκευή 3 Απριλίου 2026 21:00

Επεισόδιο 38: «Το δώρο της Λαμπρής» (Β’ μέρος) – Κυριακή του Πάσχα και ο Χαμπέας έχει βάλει σκοπό να κεράσει όλη τη γειτονιά, γιορτάζοντας το νέο εγγόνι που έρχεται! Όμως, μέσα στον ενθουσιασμό, δεν υπολόγισε την αφηρημάδα του Μιχάλη και πολύ γρήγορα προκύπτει ένα σοβαρό πρόβλημα: τα κάρβουνα δεν φτάνουν! Κι ενώ τα πρώτα ψητά έχουν ήδη μοιραστεί στο Αιγάλεω… το πασχαλινό τραπέζι κινδυνεύει να μείνει χωρίς κρέατα! Όσο ο Βαγγέλης κυνηγάει τον Μιχάλη, ο Μενέλαος καταφτάνει στο Χαμπέικο μόνος του, καθώς η Αλεξάνδρα μένει πίσω με τη Βέρα, σε μια προσπάθεια να κρατηθούν τις ισορροπίες!

Η Αλεξάνδρα τραβάει τα πάνδεινα από την Βέρα, αλλά η Χαρά θα κάνει το δικό της μικρό θαύμα… Μέσα από παρεξηγήσεις και απρόοπτα, οι δύο οικογένειες βρίσκουν τελικά τον τρόπο να κάνουν Πάσχα μαζί και να γλεντήσουν με την ψυχή τους, όπως μόνο οι Χαμπέοι και οι Τριαντάφυλλοι ξέρουν. Και τα ευχάριστα δεν έχουν τελειώσει ακόμα για την οικογένεια: ο μικρός Βαγγελάκης έχει να κάνει μια αποκάλυψη που θα στείλει τον Χαμπέα… στα σύννεφα!

Συντελεστές

Σενάριο: Νικόλας Στραβοπόδης

Σύμβουλος σεναρίου: Ντίνα Κάσσου

Σκηνοθεσία: Σταμάτης Πατρώνης

Παραγωγή: JK PRODUCTIONS ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Πρωταγωνιστούν: Μίρκα Παπακωνσταντίνου, Παύλος Ορκόπουλος, Ρένια Λουιζίδου, Γιώργος Γιαννόπουλος, Βάσω Λασκαράκη, Μελέτης Ηλίας, Αλέξανδρος Μπουρδούμης, Ιωάννα Ασημακοπούλου, Σοφία Πανάγου, Γιάννης Δρακόπουλος, Βίβιαν Κοντομάρη, Σόλων Τσούνης, Γωγώ Καρτσάνα