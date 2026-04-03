Νίκος Βερλέκης: «Κυνήγησα περισσότερο τη ζωή παρά τη δουλειά»

Μία σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη έδωσε ο Νίκος Βερλέκης και αναφέρθηκε στην καριέρα του στην τέχνη της υποκριτικής, καθώς και στην αγάπη του για την τηλεόραση.

Ο γνωστός ηθοποιός ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» και μίλησε για όλα στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και στον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Μεταξύ άλλων, ο Νίκος Βερλέκης παραδέχτηκε ότι δεν κυνήγησε τόσο τη δουλειά του, αλλά τη ζωή του.

«Εγώ ζω απ’ την τηλεόραση. Δεν θα μπορούσα ποτέ να την κατηγορήσω. Όχι επειδή ζω απ’ αυτήν, αλλά επειδή βλέπω πολύ τηλεόραση και μ’ αρέσει. Δεν είμαι από αυτούς που τη σνομπάρουν. Αντίθετα, την αγαπώ», τόνισε αρχικά.

Μιλώντας για τα σχόλια που δεχόταν στο παρελθόν για την εμφάνισή του, ο Νίκος Βερλέκης ξεκαθάρισε: «Τώρα πια δεν με ενοχλεί. Μ’ ενοχλούσε το γεγονός ότι εκείνη την εποχή, αν κάποιος θεωρούνταν ωραίος, αυτόματα δεν ήταν και καλός ηθοποιός. Το θεωρούσαν οι άλλοι, όχι εγώ. Και όχι μόνο για μένα, για πολλούς. Πολλοί απέδειξαν τελικά ότι ήταν πάρα πολύ καλοί ηθοποιοί. Αυτό ήταν που με ενοχλούσε στις αρχές».

«Με τον κόσμο έχω καταπληκτική σχέση. Μ’ αγαπάει ο κόσμος και τους αγαπώ κι εγώ», σημείωσε σε άλλο σημείο της συνέντευξή του.

Για τον ρόλο τον «Πατούχα» και τη συνεργασία του με τον Αλέξη Δαμιανό αποκάλυψε: «Αυτή η δουλειά μ’ έφερε πιο κοντά στον κόσμο και ίσως άλλαξε και ο τρόπος που έβλεπα τα πράγματα. Άρχισα να σκέφτομαι ότι πρέπει να ερμηνεύει κανείς σωστά και όχι απλώς να βασίζεται στην παρουσία του και στη θωριά του. Μπορεί, κατά κάποιο τρόπο».

«Κυνήγησα περισσότερο τη ζωή παρά τη δουλειά. Δεν είναι τώρα σωστό να πω αν ήταν σωστό αυτό που έκανα ή αν έπρεπε να κάνω κάτι άλλο, εκείνη την στιγμή αυτό ένιωθα, αυτό έκανα… Ίσως έπρεπε να το αλλάξω, αλλά και πάλι δεν θα ήμουν εγώ. Δεν έχω μετανιώσει για τίποτα σχεδόν. Είπα πολλές φορές όχι σε επαγγελματικές προτάσεις για να ακολουθήσω τον άνθρωπο που αγαπούσα και έχω παρατήσει πολλές δουλειές. Γενναιόδωρο για εκείνη και για μένα», παραδέχτηκε ακόμα ο Νίκος Βερλέκης.

«Άξιζε περισσότερο να ακολουθούσα, από το να κάνω μια δουλειά η οποία ήταν μέτρια έως καλή. Πάντα σε αυτόν τον τομέα έχω δίκιο. Δεν μετανιώνω ποτέ όταν ακολουθήσω την αγάπη», ανέφερε στη συνέχεια ο γνωστός ηθοποιός.