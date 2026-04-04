Δάκρυσε στον τηλεοπτικό αέρα η Χρύσα Ρώπα: Μέσα μου ζει και ένα μικρό παιδί που δεν το αγάπησαν

Η Χρύσα Ρώπα συγκινήθηκε έντονα σε τηλεοπτική της εμφάνιση, μιλώντας για το «παιδί» που κουβαλά μέσα της και το οποίο, όπως είπε, δεν έλαβε την αγάπη που χρειαζόταν.

Η ηθοποιός, το Σάββατο 4 Απριλίου, κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της στο «Χαμογέλα και Πάλι», ρωτήθηκε από που αντλεί την αγάπη που δίνει πίσω στον κόσμο. Τότε εξήγησε πως η αγάπη υπάρχει μέσα της και το συνειδητοποίησε όταν κατάλαβε πως αγαπώντας τον εαυτό της, ηρεμεί το παιδί που κρύβει στην καρδιά της.

Η Χρύσα Ρώπα είπε χαρακτηριστικά: «Δεν αυτοαποκαλούμαι δοτική. Τη δική μου τη γλάστρα, την οποία άφησα αρκετό καιρό απότιστη και στο τσακ πάντα την έσωζα, την ποτίζω εγώ. Πάντα έκανα παράπονα για όταν ήμουν μικρή και μετά κατάλαβα ότι αυτή η μικρή ζει δίπλα μου. Μαζί με εμένα ζει και ένα μικρό παιδί που δεν το αγάπησαν. Αλλά αγάπησέ το εσύ, στήριξέ το εσύ, μεγάλωσέ το εσύ, πότισέ το εσύ, χάιδεψέ το εσύ. Πού καταλήγει; Σε εμένα καταλήγει.Πρέπει να δώσεις για να ζήσεις, δεν γίνεται αλλιώς».

Η ηθοποιός εξήγησε πως υπάρχει ένα τραγούδι, σε στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου, το οποίο εκφράζει απόλυτα αυτό που ήθελε να πει. Πρόκειται για «Το μωρό», το οποίο μόλις ήχησε στον τηλεοπτικό αέρα, ξεκίνησε να τραγουδάει και ξέσπασε σε κλάματα, με τη Σίσσυ Χρηστίδου να την πλησιάζει για να σκουπίσει το πρόσωπό της και να την αγκαλιάσει.