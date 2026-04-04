Η Γη της ελιάς- spoiler: Ο Κωνσταντίνος ζητάει διαζύγιο από την Ισμήνη

Καταιγιστικές εξελίξεις αναμένονται στα επόμενα επεισόδια της δραματικής σειράς του MEGA «Η Γη της ελιάς», που υπόσχονται να καθηλώσουν το κοινό.

Σύμφωνα με το περιοδικό MyTV, στη «Η Γη της ελιάς» που προβάλλεται στο MEGA, η Ισμήνη διανύει μία από τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής της. Συνεχώς στο μυαλό της είναι το μωρό που έφερε στον κόσμο και πως θα καταφέρει να το αγκαλιάσει ξανά.

Κάποια στιγμή κρύβει τα ρούχα του μωρού στο αμάξι της, ενώ εξακολουθεί να μην παίρνει την αγωγή που της έδωσε ο ψυχίατρος, αγνοώντας πως η Αμαλία την έχει δει. Από την άλλη, ο Κωνσταντίνος όσο και αν ανησυχεί για την κατάσταση της Ισμήνης, η καρδιά του παραμένει στη Φρύνη. Οι δυο τους αποκοιμιούνται στο σπίτι του και προσπαθούν να καλύψουν την απουσία τους.

Όμως, την επόμενη μέρα, η δικαιολογία της κοπέλας δεν πείθει τον Παρασκευά. Λίγο αργότερα, ο Κωνσταντίνος βρίσκει τα μωρουδιακά στο αμάξι της Ισμήνης και ξαφνιάζεται. Αμέσως απαιτεί εξηγήσεις από εκείνη με αποτέλεσμα οι δυο τους να έχουν ακόμα έναν τσακωμό.

Εκείνος νιώθει πλέον να πνίγεται και η ανάγκη του να ζήσει ελεύθερος τον έρωτά του με τη Φρύνη είναι μεγαλύτερη από ποτέ. Όσο και αν αγαπάει την Ισμήνη δεν θέλει να ζήσει άλλο μαζί της και ο γάμος τους, για εκείνον, έχει τελειώσει οριστικά.

Ο Κωνσταντίνος συμμερίζεται την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Ισμήνη και περιμένει την κατάλληλη στιγμή χρονικά για να της ανακοινώσει τον χωρισμό τους. Όμως τα πράγματα γίνονται τελικά πιο γρήγορα από ότι πίστευε. Όλα ξεκινούν όταν εκείνη του ζητάει να μεγαλώσουν κι άλλο την οικογένειά τους μέσω δότη. Τότε ο Κωνσταντίνος της ανακοινώνει ότι θέλει διαζύγιο.

Στο άκουσμα της είδησης, η Ισμήνη σοκάρεται. Δεν μπορεί να πιστέψει ότι ο Κωνσταντίνος την χωρίζει και ξεσπά σε κλάματα και αρχίζει να φωνάζει. Εκείνη, με δάκρυα στα μάτια, του ζητάει εξηγήσεις και ο Κωνσταντίνος έρχεται σε δύσκολη θέση. Όμως δεν μπορεί και δεν θέλει να κάνει πίσω. Προσπαθεί να την ηρεμήσει αν και η Ισμήνη έχει βγει πραγματικά εκτός εαυτού και το τέλος του γάμου της είναι για εκείνη η χαριστική βολή…