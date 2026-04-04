Ηλέκτρα- spoiler: Η Ηλέκτρα με τον Νικήτα υποψιάζονται πως ο Βασίλης κάτι σκαρώνει

Τι θα γίνει στα επόμενα επεισόδια
Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην ανατρεπτική ερωτική δραματική σειρά εποχής «Ηλέκτρα». Δείτε τι θα παρακολουθήσουμε στα επεισόδια που θα προβληθούν από τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου έως και τη Μεγάλη Πέμπτη 9 Απριλίου 2026, στις 19:00.
Ηλέκτρα – Μεγάλη Δευτέρα 06 Απριλίου
Eπεισόδιο 117ο: Η επιστροφή της μικρής Ηλέκτρας φέρνει την Νεφέλη αντιμέτωπη με μια αλήθεια που την πονάει βαθιά. Ο χρόνος που έχασε από το μεγάλωμα του παιδιού τής φαντάζει δυσαναπλήρωτος. Οι προσπάθειες όλων για να κερδίσουν την εμπιστοσύνη της μικρής πέφτουν στο κενό. Μόνο ο Μίμης καταφέρνει να της αποσπάσει την προσοχή, αλλά πλέον είναι και ο ίδιος πεπεισμένος: «Μάνα δεν είναι αυτή που το γεννάει. Αλλά αυτή που το πονάει». Όσο συμβαίνουν αυτά, η Δανάη βρίσκει τρόπο να δώσει ενέχυρο στον Ρένο, για να ξεπληρώσει το χρέος της. Ακόμη όμως δεν έχει μάθει πως το αντάλλαγμα θα είναι δυσανάλογο. Η αλήθεια κοντοζυγώνει και ο Βασίλης βρίσκεται κοντά στην αποκάλυψή της, όταν πετυχαίνει, μέσα στη νύχτα, την Ουρανία και τον Πέτρο αγκαλιασμένους. Θα καταφέρει άραγε να συγκρατήσει την οργή του; Ο Μπόγρης αρχίζει να ανησυχεί, καθώς η Δανάη δεν έχει εμφανιστεί στο ραντεβού τους και ο Νικόλας τον παρακινεί να φύγει αμέσως για Αθήνα. Το θέαμα όμως που αντικρίζει του παγώνει το αίμα.
Ηλέκτρα – Μεγάλη Τρίτη 07 Απριλίου
Eπεισόδιο 118ο: Ζευγάρια που ξυπνούν αγκαλιασμένα, ζευγάρια που ξυπνούν χωρισμένα. Ο Νικόλας ξυπνά τη Ναταλί γελαστός. Λίγο αργότερα, όμως, στο ναυπηγείο, θα επιτεθεί στον Κωνσταντή για τον χαμό της Αγνής. Ο Νικήτας πηγαίνει πρωινό στην Ηλέκτρα, στο κρεβάτι. Όμως εκείνη μοιάζει να δυσφορεί με τη φροντίδα του. Στην Αθήνα, η Δανάη ντύνεται βιαστικά, ενώ ο Μπόγρης περιμένει να φύγει ο αγουροξυπνημένος Ρένος από το σπίτι τους. Η απιστία της, θα λειτουργήσει καταλυτικά για το γάμο τους. Ο Βασίλης παρακαλεί τη Φιλιώ να του αποκαλύψει, αν ξέρει, το οτιδήποτε για την Ουρανία και τον Πέτρο. Κι εκείνη, δείχνει να κάμπτεται. Την ίδια ώρα, ο Πέτρος μπαίνει αποφασισμένος στο ναυπηγείο και ζητά από την Κορίνα να απολύσει τον Σαγιά. Η Νεφέλη, αδύναμη να πλησιάσει την κορούλα της, φεύγει από το σπίτι. Ο Παύλος, μένει μόνος, παλεύοντας να τη φέρει κοντά του. Η μικρή Ηλέκτρα, όμως, μοιάζει να ‘χει ένα σχέδιο, για να φύγει μακριά τους. Ένα σχέδιο που έχει καταστρώσει η Μπέτυ. Η κατάσταση του Ανέστη επιδεινώνεται, ενώ ο Στέργιος βρίσκει τον Χάρη και βλέπει το τραύμα του. Θα του αποκαλύψει ο Διοικητής πού βρίσκεται η Δόμνα; Λίγο αργότερα ο Περλεπές του ανακοινώνει, πως σκοπεύει να ζητήσει το χέρι της Μάρως. Ο Μίμης βρίσκει τη Νεφέλη σε άσχημη κατάσταση. Τη ρωτά γιατί δεν είναι με τη μικρή, εκείνη του αποκρίνεται ότι είναι με τον πατέρα της, αφού η ίδια, δεν αισθάνεται ικανή να πάρει το ρόλο της μητέρας. Δε γνωρίζει, όμως, ότι η πόρτα του σπιτιού της, είναι ορθάνοιχτη. Κι ότι η κόρη της δεν βρίσκεται σπίτι.
Ηλέκτρα – Μεγάλη Τετάρτη 08 Απριλίου
Eπεισόδιο 119ο: Η επιστροφή, της εξαφανισμένης, μικρής Ηλέκτρας, στο σπίτι φέρνει μεγάλες αλλαγές. Η Νεφέλη, μετά την ψυχολογική υποστήριξη από τον Μίμη και τον Στέργιο, ζητά από τον Παύλο να φύγει. Θέλει να τα καταφέρει μόνη της. Τι θα κάνει αυτός, θα φύγει τελικά; Αλλά και ο Βασίλης με τη Φιλιώ δείχνουν αλλαγμένοι και μετανιωμένοι για τη συμπεριφορά και τη ζήλεια τους. Η αλλαγή αυτή είναι μέρος του σχεδίου τους. Αποφασίζουν να πάνε στην Αθήνα ώστε ο Πέτρος και η Ουρανία να μείνουν μόνοι και να τους πιάσουν μαζί. Τι θα καταφέρουν; Τι θα καταφέρει όμως κι ο Περλεπές με την πρόταση γάμου που κάνει στη Μάρω; Κι ενώ η ζωή του Ανέστη και του Βρεττού κρέμεται από μια κλωστή η Δανάη αποκαλύπτει στον Νικόλα ότι χωρίζει με τον Μπόγρη. Αιτία ότι την έπιασε με τον Ρένο. Αυτός οργισμένος την κλειδώνει στο δωμάτιο. Θα την αφήσει να βγει; Δεν τον απασχολεί για την ώρα. Το μόνο που έχει στο μυαλό του είναι το παράτολμο σχέδιο που σκέφτηκε ο Βρεττός για να διώξει τον Αλεβιζάτο από το ναυπηγείο.
Ηλέκτρα – Μεγάλη Πέμπτη 09 Απριλίου
Eπεισόδιο 120ο: Η Νεφέλη με τον Παύλο έρχονται αντιμέτωποι με τον εκβιασμό της μικρής Ηλέκτρας που ζητά την Μπέτυ. Ακόμα και ο Μίμης δεν καταφέρνει να τουμπάρει τη μικρή. Τι θα κάνουν; Θα υποχωρήσουν; Ο Νικόλας με σύμμαχο τον Κωνσταντή και τους εργάτες του ναυπηγείου προχωράει το σχέδιο του εμπρησμού κρυφά από τον Πέτρο. Ο Μπόγρης ξυπνά μετανιωμένος και η Κορίνα πληγωμένη αποφασίζει να τον εκδικηθεί. Ο Στέργιος περιμένει να μάθει την απάντηση της Μάρως στην πρόταση του Περλεπέ. Η Ηλέκτρα με τον Νικήτα υποψιάζονται πως ο Βασίλης κάτι σκαρώνει. Εντωμεταξύ, η Φιλιώ βλέπει πως ο Βασίλης δε σταματά το πιοτό και δεν είναι σίγουρη γι’ αυτό που ‘κάναν αντίθετα με τον Βασίλη που θέλει να το τραβήξει μέχρι τέλους. Ο Πέτρος με την Ουρανία τρώνε μαζί στο καφενείο της Ζωής υπό το βλέμμα του Κωνσταντή που δεν τους αφήνει ρούπι. Ο Πασχάλης αναγκάζεται να αποχαιρετήσει τον πατέρα του, ενώ η Δόμνα προσπαθεί να τον παρηγορήσει. Θα ρίξει ο Βρεττός το σπίρτο στο ναυπηγείο του;
