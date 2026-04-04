Ηλέκτρα- spoiler: Η Ηλέκτρα με τον Νικήτα υποψιάζονται πως ο Βασίλης κάτι σκαρώνει

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην ανατρεπτική ερωτική δραματική σειρά εποχής «Ηλέκτρα». Δείτε τι θα παρακολουθήσουμε στα επεισόδια που θα προβληθούν από τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου έως και τη Μεγάλη Πέμπτη 9 Απριλίου 2026, στις 19:00.

Η Ηλέκτρα με τον Νικήτα υποψιάζονται πως ο Βασίλης κάτι σκαρώνει. Εντωμεταξύ, η Φιλιώ βλέπει πως ο Βασίλης δε σταματά το πιοτό και δεν είναι σίγουρη γι’ αυτό που ‘κάναν αντίθετα με τον Βασίλη που θέλει να το τραβήξει μέχρι τέλους. Ο Πέτρος με την Ουρανία τρώνε μαζί στο καφενείο της Ζωής υπό το βλέμμα του Κωνσταντή που δεν τους αφήνει ρούπι. Ο Πασχάλης αναγκάζεται να αποχαιρετήσει τον πατέρα του, ενώ η Δόμνα προσπαθεί να τον παρηγορήσει.

Ηλέκτρα – Μεγάλη Δευτέρα 06 Απριλίου

Eπεισόδιο 117ο: Η επιστροφή της μικρής Ηλέκτρας φέρνει την Νεφέλη αντιμέτωπη με μια αλήθεια που την πονάει βαθιά. Ο χρόνος που έχασε από το μεγάλωμα του παιδιού τής φαντάζει δυσαναπλήρωτος. Οι προσπάθειες όλων για να κερδίσουν την εμπιστοσύνη της μικρής πέφτουν στο κενό. Μόνο ο Μίμης καταφέρνει να της αποσπάσει την προσοχή, αλλά πλέον είναι και ο ίδιος πεπεισμένος: «Μάνα δεν είναι αυτή που το γεννάει. Αλλά αυτή που το πονάει». Όσο συμβαίνουν αυτά, η Δανάη βρίσκει τρόπο να δώσει ενέχυρο στον Ρένο, για να ξεπληρώσει το χρέος της. Ακόμη όμως δεν έχει μάθει πως το αντάλλαγμα θα είναι δυσανάλογο. Η αλήθεια κοντοζυγώνει και ο Βασίλης βρίσκεται κοντά στην αποκάλυψή της, όταν πετυχαίνει, μέσα στη νύχτα, την Ουρανία και τον Πέτρο αγκαλιασμένους. Θα καταφέρει άραγε να συγκρατήσει την οργή του; Ο Μπόγρης αρχίζει να ανησυχεί, καθώς η Δανάη δεν έχει εμφανιστεί στο ραντεβού τους και ο Νικόλας τον παρακινεί να φύγει αμέσως για Αθήνα. Το θέαμα όμως που αντικρίζει του παγώνει το αίμα.

Ηλέκτρα – Μεγάλη Τρίτη 07 Απριλίου

Eπεισόδιο 118ο: Ζευγάρια που ξυπνούν αγκαλιασμένα, ζευγάρια που ξυπνούν χωρισμένα. Ο Νικόλας ξυπνά τη Ναταλί γελαστός. Λίγο αργότερα, όμως, στο ναυπηγείο, θα επιτεθεί στον Κωνσταντή για τον χαμό της Αγνής. Ο Νικήτας πηγαίνει πρωινό στην Ηλέκτρα, στο κρεβάτι. Όμως εκείνη μοιάζει να δυσφορεί με τη φροντίδα του. Στην Αθήνα, η Δανάη ντύνεται βιαστικά, ενώ ο Μπόγρης περιμένει να φύγει ο αγουροξυπνημένος Ρένος από το σπίτι τους. Η απιστία της, θα λειτουργήσει καταλυτικά για το γάμο τους. Ο Βασίλης παρακαλεί τη Φιλιώ να του αποκαλύψει, αν ξέρει, το οτιδήποτε για την Ουρανία και τον Πέτρο. Κι εκείνη, δείχνει να κάμπτεται. Την ίδια ώρα, ο Πέτρος μπαίνει αποφασισμένος στο ναυπηγείο και ζητά από την Κορίνα να απολύσει τον Σαγιά. Η Νεφέλη, αδύναμη να πλησιάσει την κορούλα της, φεύγει από το σπίτι. Ο Παύλος, μένει μόνος, παλεύοντας να τη φέρει κοντά του. Η μικρή Ηλέκτρα, όμως, μοιάζει να ‘χει ένα σχέδιο, για να φύγει μακριά τους. Ένα σχέδιο που έχει καταστρώσει η Μπέτυ. Η κατάσταση του Ανέστη επιδεινώνεται, ενώ ο Στέργιος βρίσκει τον Χάρη και βλέπει το τραύμα του. Θα του αποκαλύψει ο Διοικητής πού βρίσκεται η Δόμνα; Λίγο αργότερα ο Περλεπές του ανακοινώνει, πως σκοπεύει να ζητήσει το χέρι της Μάρως. Ο Μίμης βρίσκει τη Νεφέλη σε άσχημη κατάσταση. Τη ρωτά γιατί δεν είναι με τη μικρή, εκείνη του αποκρίνεται ότι είναι με τον πατέρα της, αφού η ίδια, δεν αισθάνεται ικανή να πάρει το ρόλο της μητέρας. Δε γνωρίζει, όμως, ότι η πόρτα του σπιτιού της, είναι ορθάνοιχτη. Κι ότι η κόρη της δεν βρίσκεται σπίτι.

Ηλέκτρα – Μεγάλη Τετάρτη 08 Απριλίου

Eπεισόδιο 119ο: Η επιστροφή, της εξαφανισμένης, μικρής Ηλέκτρας, στο σπίτι φέρνει μεγάλες αλλαγές. Η Νεφέλη, μετά την ψυχολογική υποστήριξη από τον Μίμη και τον Στέργιο, ζητά από τον Παύλο να φύγει. Θέλει να τα καταφέρει μόνη της. Τι θα κάνει αυτός, θα φύγει τελικά; Αλλά και ο Βασίλης με τη Φιλιώ δείχνουν αλλαγμένοι και μετανιωμένοι για τη συμπεριφορά και τη ζήλεια τους. Η αλλαγή αυτή είναι μέρος του σχεδίου τους. Αποφασίζουν να πάνε στην Αθήνα ώστε ο Πέτρος και η Ουρανία να μείνουν μόνοι και να τους πιάσουν μαζί. Τι θα καταφέρουν; Τι θα καταφέρει όμως κι ο Περλεπές με την πρόταση γάμου που κάνει στη Μάρω; Κι ενώ η ζωή του Ανέστη και του Βρεττού κρέμεται από μια κλωστή η Δανάη αποκαλύπτει στον Νικόλα ότι χωρίζει με τον Μπόγρη. Αιτία ότι την έπιασε με τον Ρένο. Αυτός οργισμένος την κλειδώνει στο δωμάτιο. Θα την αφήσει να βγει; Δεν τον απασχολεί για την ώρα. Το μόνο που έχει στο μυαλό του είναι το παράτολμο σχέδιο που σκέφτηκε ο Βρεττός για να διώξει τον Αλεβιζάτο από το ναυπηγείο.

Ηλέκτρα – Μεγάλη Πέμπτη 09 Απριλίου

Eπεισόδιο 120ο: Η Νεφέλη με τον Παύλο έρχονται αντιμέτωποι με τον εκβιασμό της μικρής Ηλέκτρας που ζητά την Μπέτυ. Ακόμα και ο Μίμης δεν καταφέρνει να τουμπάρει τη μικρή. Τι θα κάνουν; Θα υποχωρήσουν; Ο Νικόλας με σύμμαχο τον Κωνσταντή και τους εργάτες του ναυπηγείου προχωράει το σχέδιο του εμπρησμού κρυφά από τον Πέτρο. Ο Μπόγρης ξυπνά μετανιωμένος και η Κορίνα πληγωμένη αποφασίζει να τον εκδικηθεί. Ο Στέργιος περιμένει να μάθει την απάντηση της Μάρως στην πρόταση του Περλεπέ. Η Ηλέκτρα με τον Νικήτα υποψιάζονται πως ο Βασίλης κάτι σκαρώνει. Εντωμεταξύ, η Φιλιώ βλέπει πως ο Βασίλης δε σταματά το πιοτό και δεν είναι σίγουρη γι’ αυτό που ‘κάναν αντίθετα με τον Βασίλη που θέλει να το τραβήξει μέχρι τέλους. Ο Πέτρος με την Ουρανία τρώνε μαζί στο καφενείο της Ζωής υπό το βλέμμα του Κωνσταντή που δεν τους αφήνει ρούπι. Ο Πασχάλης αναγκάζεται να αποχαιρετήσει τον πατέρα του, ενώ η Δόμνα προσπαθεί να τον παρηγορήσει. Θα ρίξει ο Βρεττός το σπίρτο στο ναυπηγείο του;