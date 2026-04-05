Καινούργιου: Οι νέες φωτογραφίες του Παναγιώτη μέσα από το μαιευτήριο

Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής διανύουν την ομορφότερη περίοδο της ζωής τους, καθώς την Παρασκευή ήρθε στον κόσμο το πρώτο τους παιδάκι, η κορούλα τους.

Σχεδόν ένα 24ωρο μετά τον ερχομό της κόρης τους, ο Παναγιώτης Κουτσουμπής μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους μερικές τρυφερές αλλά και αυθόρμητες στιγμές μέσα από το μαιευτήριο.

Στις φωτογραφίες που ανέβασε, ποζάρει χαμογελαστός μαζί με αγαπημένους του φίλους, σε κλίμα ενθουσιασμού και συγκίνησης.