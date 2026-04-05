Χάρης Ρώμας: Υπάρχει μια ιδέα να γίνει μια μίνι σειρά το «Κωνσταντίνου και Ελένης»

Η σειρά «Κωνσταντίνου και Ελένης» παραμένει μία από τις πιο επιτυχημένες κωμωδίες της ελληνικής τηλεόρασης, με συνεχή παρουσία σε επαναλήψεις για περισσότερα από 25 χρόνια στον ΑΝΤ1. Ο Χάρης Ρώμας αποκάλυψε ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο επιστροφής της με νέα επεισόδια.

Ο γνωστός ηθοποιός και σεναριογράφος μιλώντας στην εκπομπή «Ι-stories» και στην Εύη Σπανού ανέφερε ότι σκέφτεται να γυριστεί μία μίνι σειρά με τους χαρακτήρες στο σήμερα. Όσα είπε ο Χάρης Ρώμας για το «Κωνσταντίνου και Ελένης» προβλήθηκαν την Κυριακή (05.04.2026) από την εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» του ALPHA.

Ο Χάρης Ρώμας υπογράμμισε ότι το κόστος για να γίνει η αναβίωση του σίριαλ είναι υψηλό, ωστόσο σίγουρα υπάρχει μεγάλη μερίδα κοινού που θέλει να δει την Ελένη Βλαχάκη και τον Κωνσταντίνο Κατακουζηνό σε μεγαλύτερη ηλικία.

«Υπάρχει μια ιδέα να γίνει μια μίνι σειρά το “Κωνσταντίνου και Ελένης”. Τα λεφτά είναι πάρα πολλά.