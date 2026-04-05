Χάρης Ρώμας: Υπάρχει μια ιδέα να γίνει μια μίνι σειρά το «Κωνσταντίνου και Ελένης»

Τι αναφέρει ο ηθοποιός
Η σειρά «Κωνσταντίνου και Ελένης» παραμένει μία από τις πιο επιτυχημένες κωμωδίες της ελληνικής τηλεόρασης, με συνεχή παρουσία σε επαναλήψεις για περισσότερα από 25 χρόνια στον ΑΝΤ1. Ο Χάρης Ρώμας αποκάλυψε ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο επιστροφής της με νέα επεισόδια.
Ο γνωστός ηθοποιός και σεναριογράφος μιλώντας στην εκπομπή «Ι-stories» και στην Εύη Σπανού ανέφερε ότι σκέφτεται να γυριστεί μία μίνι σειρά με τους χαρακτήρες στο σήμερα. Όσα είπε ο Χάρης Ρώμας για το «Κωνσταντίνου και Ελένης» προβλήθηκαν την Κυριακή (05.04.2026) από την εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» του ALPHA.
Ο Χάρης Ρώμας υπογράμμισε ότι το κόστος για να γίνει η αναβίωση του σίριαλ είναι υψηλό, ωστόσο σίγουρα υπάρχει μεγάλη μερίδα κοινού που θέλει να δει την Ελένη Βλαχάκη και τον Κωνσταντίνο Κατακουζηνό σε μεγαλύτερη ηλικία.
«Υπάρχει μια ιδέα να γίνει μια μίνι σειρά το “Κωνσταντίνου και Ελένης”. Τα λεφτά είναι πάρα πολλά.
Όταν γίνει και αν γίνει κάτι τέτοιο, θα είναι η συνάντηση αυτών των δυο ανθρώπων σε μεγάλη ηλικία», είπε χαρακτηριστικά ο Χάρης Ρώμας.
Γιάννης Βογιατζής: «Η ζωή μου ήταν το θέατρο»
Άγιος έρωτας: Η Χλόη και ο πατήρ Νικόλαος αποκαλύπτουν στον Λεωνίδα την περίπλοκη σχέση τους
Porto Leone- spoiler: Η Αλεξάνδρα παίρνει από τον Χρόνη τις πληροφορίες που έψαχνε
