Porto Leone- spoiler: Η Αλεξάνδρα παίρνει από τον Χρόνη τις πληροφορίες που έψαχνε

Τι θα γίνει στα επόμενα επεισόδια
Συγκλονιστικές είναι οι εξελίξεις στη δραματική σειρά του ALPHA «Porto Leone». Τα νέα επεισόδια θα προβάλλονται τη Μεγάλη Δευτέρα 6 και τη Μεγάλη Τρίτη 7 Απριλίου, στις 23:30.
Η Αλεξάνδρα παίρνει από τον Χρόνη τις πληροφορίες που έψαχνε, ενώ ο Βούλγαρης συνεχίζει ασυγκράτητος τον καλπασµό του προς το κενό. Ο Γιάµαρης αποκρούει τα φιλικά δώρα του Καπετανάκου, αλλά σύντοµα θα καταλάβει πως δεν ελέγχει τα πράγματα. Βουλιάζοντας στην οδύνη η Βούλα, θα αρπαχτεί από την υπόσχεση του παραδείσου που της προσφέρεται.
Porto Leone – Μεγάλη Δευτέρα 06 Απριλίου
Επεισόδιο 45ο: Ο Καστίλιας προσφέρει, άθελά του, µια ανέλπιστη ευκαιρία στην Καίτη σε σχέση με τον Γιάµαρη. Η Κοραλία σταματά την επικίνδυνη κατρακύλα της Βίκυς. Οι νουθεσίες της Φωφώς δεν αρκούν για να αποτρέψουν τη συντριβή της Βούλας. Ο Χρόνης γίνεται η αφορμή για να προσγειωθεί η Λένα ξανά στην πραγματικότητα. Ο Βούλγαρης βυθίζεται όλο και περισσότερο στην παράνοια, µα ο Ορέστης ακόμα δεν έχει καταλάβει τις πραγματικές διαθέσεις του πατέρα του. Ο Καπετανάκος ανησυχεί τη Ρίτα, αλλά η Άντζελα είναι εκείνη που θα την κάνει να νιώσει πραγματικό κίνδυνο.
Porto Leone – Μεγάλη Tρίτη 07 Απριλίου
Επεισόδιο 46ο: Η Αλεξάνδρα παίρνει από τον Χρόνη τις πληροφορίες που έψαχνε, ενώ ο Βούλγαρης συνεχίζει ασυγκράτητος τον καλπασµό του προς το κενό. Ο Γιάµαρης αποκρούει τα φιλικά δώρα του Καπετανάκου, αλλά σύντοµα θα καταλάβει πως δεν ελέγχει τα πράγματα. Βουλιάζοντας στην οδύνη η Βούλα, θα αρπαχτεί από την υπόσχεση του παραδείσου που της προσφέρεται. Ο Αντρέας και η Λένα πλησιάζονται, αλλά η πραγματικότητα τους απογοητεύει. Η Φωφώ θα δει την ελπίδα στα µάτια του Μανώλη κι ενώ όλοι αναζητούν τα ίχνη της Καίτης, η Γαλήνη θα είναι αυτή που θα μάθει από εκείνη την αλήθεια για τον Γιάµαρη.
