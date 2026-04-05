Porto Leone- spoiler: Η Αλεξάνδρα παίρνει από τον Χρόνη τις πληροφορίες που έψαχνε

Συγκλονιστικές είναι οι εξελίξεις στη δραματική σειρά του ALPHA «Porto Leone». Τα νέα επεισόδια θα προβάλλονται τη Μεγάλη Δευτέρα 6 και τη Μεγάλη Τρίτη 7 Απριλίου, στις 23:30.

Η Αλεξάνδρα παίρνει από τον Χρόνη τις πληροφορίες που έψαχνε, ενώ ο Βούλγαρης συνεχίζει ασυγκράτητος τον καλπασµό του προς το κενό. Ο Γιάµαρης αποκρούει τα φιλικά δώρα του Καπετανάκου, αλλά σύντοµα θα καταλάβει πως δεν ελέγχει τα πράγματα. Βουλιάζοντας στην οδύνη η Βούλα, θα αρπαχτεί από την υπόσχεση του παραδείσου που της προσφέρεται.

Porto Leone – Μεγάλη Δευτέρα 06 Απριλίου

Επεισόδιο 45ο: Ο Καστίλιας προσφέρει, άθελά του, µια ανέλπιστη ευκαιρία στην Καίτη σε σχέση με τον Γιάµαρη. Η Κοραλία σταματά την επικίνδυνη κατρακύλα της Βίκυς. Οι νουθεσίες της Φωφώς δεν αρκούν για να αποτρέψουν τη συντριβή της Βούλας. Ο Χρόνης γίνεται η αφορμή για να προσγειωθεί η Λένα ξανά στην πραγματικότητα. Ο Βούλγαρης βυθίζεται όλο και περισσότερο στην παράνοια, µα ο Ορέστης ακόμα δεν έχει καταλάβει τις πραγματικές διαθέσεις του πατέρα του. Ο Καπετανάκος ανησυχεί τη Ρίτα, αλλά η Άντζελα είναι εκείνη που θα την κάνει να νιώσει πραγματικό κίνδυνο.

Porto Leone – Μεγάλη Tρίτη 07 Απριλίου

Επεισόδιο 46ο: Η Αλεξάνδρα παίρνει από τον Χρόνη τις πληροφορίες που έψαχνε, ενώ ο Βούλγαρης συνεχίζει ασυγκράτητος τον καλπασµό του προς το κενό. Ο Γιάµαρης αποκρούει τα φιλικά δώρα του Καπετανάκου, αλλά σύντοµα θα καταλάβει πως δεν ελέγχει τα πράγματα. Βουλιάζοντας στην οδύνη η Βούλα, θα αρπαχτεί από την υπόσχεση του παραδείσου που της προσφέρεται. Ο Αντρέας και η Λένα πλησιάζονται, αλλά η πραγματικότητα τους απογοητεύει. Η Φωφώ θα δει την ελπίδα στα µάτια του Μανώλη κι ενώ όλοι αναζητούν τα ίχνη της Καίτης, η Γαλήνη θα είναι αυτή που θα μάθει από εκείνη την αλήθεια για τον Γιάµαρη.