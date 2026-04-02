Eurovision 2026: Ανακοινώθηκε η σειρά εμφάνισης των δύο ημιτελικών- Οι θέσεις Ελλάδας και Κύπρου

Με την αντίστροφη μέτρηση για τον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision να έχει ήδη ξεκινήσει, η European Broadcasting Union (EBU) ανακοίνωσε τη σειρά εμφάνισης των χωρών στους δύο ημιτελικούς, που θα διεξαχθούν στις 12 και 14 Μαΐου στη Wiener Stadthalle.

Η τελική διαμόρφωση της σειράς προέκυψε σε συνεργασία με τους Αυστριακούς διοργανωτές, λαμβάνοντας υπόψη την αρχική κλήρωση (πρώτο ή δεύτερο μισό κάθε ημιτελικού), αλλά και τη ροή του τηλεοπτικού θεάματος, με στόχο ένα πιο δυναμικό και ισορροπημένο αποτέλεσμα για το κοινό.

Η Ελλάδα, όπως είχε προκύψει από την κλήρωση της 12ης Ιανουαρίου, τοποθετήθηκε στο πρώτο μισό του Α’ Ημιτελικού. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, ο Akylas θα εμφανιστεί στην 4η θέση το βράδυ της 12ης Μαΐου.

Η ελληνική συμμετοχή θα ακολουθήσει την Κροατία και θα προηγηθεί της Πορτογαλίας, σε μια κομβική θέση που συχνά θεωρείται ευνοϊκή για την ανάδειξη του τραγουδιού.

Από την πλευρά της Κύπρου, η Antigoni θα διαγωνιστεί στον Β’ Ημιτελικό της 14ης Μαΐου, καταλαμβάνοντας την 8η θέση εμφάνισης. Η κυπριακή συμμετοχή θα παρουσιαστεί μετά την Ελβετία και πριν από τη διοργανώτρια Αυστρία και τη Λετονία, σε μια επίσης κρίσιμη χρονικά θέση μέσα στο show.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και φέτος η παρουσία των λεγόμενων «Big 4», καθώς και της διοργανώτριας χώρας, οι οποίες θα εμφανιστούν ζωντανά στους ημιτελικούς, εκτός διαγωνιστικού μέρους. Στον Α’ Ημιτελικό θα εμφανιστούν η Ιταλία και η Γερμανία, ενώ στον Β’ Ημιτελικό το κοινό θα απολαύσει εμφανίσεις από την Αυστρία, τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Αναλυτικά η σειρά εμφάνισης

Α’ Ημιτελικός – Τρίτη 12 Μαΐου

Μολδαβία

Σουηδία

Κροατία

Ελλάδα

Πορτογαλία

Γεωργία

— Ιταλία

Φινλανδία

Μαυροβούνιο

Εσθονία

Ισραήλ

— Γερμανία

Βέλγιο

Λιθουανία

Άγιος Μαρίνος

Πολωνία

Σερβία

Β’ Ημιτελικός – Πέμπτη 14 Μαΐου

Βουλγαρία

Αζερμπαϊτζάν

Ρουμανία

Λουξεμβούργο

Τσεχία

— Γαλλία

Αρμενία

Ελβετία

Κύπρος

— Αυστρία

Λετονία

Δανία

Αυστραλία

Ουκρανία

— Ηνωμένο Βασίλειο

Αλβανία

Μάλτα

Νορβηγία

Η φετινή διοργάνωση θα φιλοξενηθεί στη Βιέννη από τις 12 έως τις 16 Μαΐου, με το σύνθημα «United by Music» να συνοδεύει το μεγαλύτερο μουσικό τηλεοπτικό γεγονός της Ευρώπης.