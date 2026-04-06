«Project Hail Mary»: Ο αστροναύτης του Artemis II, Τζέρεμι Χάνσεν, αποθεώνει την ταινία

Η νέα διαστημική περιπέτεια «Project Hail Mary-Αποστολή Χαίρε Μαρία» με πρωταγωνιστή τον Καναδό σταρ Ράιαν Γκόσλινγκ (Ryan Gosling) απέσπασε διθυραμβικές κριτικές ακόμη και από το πλήρωμα του Artemis II κατά τη διάρκεια του ιστορικού τους ταξιδιού, γύρω από τη Σελήνη.

Ο 50χρονος Καναδός αστροναύτης Τζέρεμι Χάνσεν (Jeremy Hansen) που έχει γεννηθεί στις 27 Οανουαρίου 1976 στο London, Ontario, δήλωσε το περασμένο Σάββατο 4 Απριλίου 2026 πως τόσο ο ίδιος όσο και το υπόλοιπο πλήρωμα είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την ταινία μαζί με τις οικογένειές τους, λίγο πριν την εκτόξευσή τους από το Ακρωτήριο Κανάβεραλ. Όπως σημείωσε, ήταν μια «πραγματική απόλαυση» να βλέπει το έργο ενώ προετοιμαζόταν για το δικό του διαστημικό ταξίδι.

Το φιλμ επιστημονικής φαντασίας "Project Hail Mary" της Amazon MGM Studios, σε σκηνοθεσία και παραγωγή των Φιλ Λορντ και Κρίστοφερ Μίλερ και σενάριο του Ντρου Γκοντάρντ, βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα του 2021 του Άντι Γουέιρ, έχει γνωρίσει μεγάλη παγκόσμια επιτυχία έχοντας φτάσει σε εισπράξεις τα 420.8 εκατ. δολάρια. Η ταινία προβάλλεται με επιτυχία και στην Πάτρα στα Options Cinemas, στη Βέσο Μάρε.

