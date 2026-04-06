Τρία νησιά για μαγευτικό Πάσχα με ανοιξιάτικη αύρα και κατανυκτική ατμόσφαιρα

Τρεις προορισμοί με ατμόσφαιρα μαγείας

Οι ημέρες του Πάσχα σε ελληνικό νησί, με γραφικά εκκλησάκια και παραδοσιακά έθιμα, είναι μια ξεχωριστή εμπειρία που αξίζει να απολαύσεις φέτος. Την άνοιξη οι Κυκλάδες είναι μαγικές. Ο ήλιος φωτίζει μοναδικά το μπλε της θάλασσας και το λευκό των σπιτιών ενώ τα σοκάκια και οι κορφές παίρνουν χρώμα από τις ανθισμένες βοκαμβίλιες και τις πλούσιες πικροδάφνες. Ο αέρας μοσχοβολάει θυμάρι και λεβάντα ενώ παντού επικρατεί η ηρεμία της πασχαλινής γιορτής. Ακριβώς αυτή η περίοδος λοιπόν, λίγο πριν η ανοιξιάτικη γαλήνη δώσει τη σκυτάλη στο ξέφρενο καλοκαίρι, είναι ιδανική για να βρεθείς στην Τήνο, την Μύκονο και την Πάρο.

Τήνος Η Παναγία η Ευαγγελίστρια είναι η εκκλησία με τα περισσότερα προσκυνήματα στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα είναι όμως και ένα αρχιτεκτονικό αριστούργημα που αξίζει να δει κανείς από κοντά έστω κι αν αυτό σημαίνει ότι απλώς θα περάσει απ’ έξω. Χτισμένη από μάρμαρο που ήρθε από τη Δήλο, βρίσκεται στο σημείο που βρέθηκε η εικόνα της Παναγίας το 1823 και φαίνεται από κάθε σημείο της Χώρας. Οι λειτουργίες της Μεγάλης Εβδομάδας και η Ανάσταση είναι ιδιαίτερες εδώ γι αυτό και το Πάσχα είναι η καλύτερη στιγμή για να βρεθείς στην Τήνο. Όσο για τους επιτάφιους, στάσου στην προβλήτα για να δεις να συναντιούνται οι πιο εντυπωσιακοί της πόλης ή στα Καλάμια για να δεις τον επιτάφιο του Αγίου Νικολάου να βουτάει στη θάλασσα. Μοναδική στιγμή των ημερών η «Kοινή Tράπεζα Αγάπης», ένα έθιμο σύμφωνα με το οποίο ορθόδοξοι και καθολικοί τρώνε μαζί κάθε ημέρα της Μεγάλης Εβδομάδας και της εβδομάδας του Πάσχα στα ξωκλήσια του νησιού. Οι νοστιμιές που συνοδεύουν το Πάσχα στην Τήνο είναι άπειρες: από τα λυχναράκια (γλυκά με ντόπια μυζήθρα) που θα βρεις σε όλα τα ζαχαροπλαστεία του νησιού, τα νηστίσιμα και τη μαγειρίτσα που θα φας στις ταβέρνες στα Υστέρνια και στον Πάνορμο μέχρι το παραδοσιακό ψητό αρνί ή το κατσίκι στα πανηγύρια των χωριών. Δοκίμασε όσες περισσότερες μπορείς και φεύγοντας πάρε σίγουρα μερικά από τα ανεπανάληπτα τυριά που παράγονται στο νησί, και φυσικά το μικροσκοπικό και πεντανόστιμο αγκιναράκι (τουρσί).

Μύκονος Η Παναγία η Παραπορτιανή είναι μια από τις πιο παράξενες εκκλησίες που έχεις δει ποτέ. Ας ξεκινήσουμε όμως από τα βασικά, δηλαδή από το ότι έχει πάρει το όνομά της από τη μικρή πόρτα του κάστρου δίπλα στην οποία βρίσκεται (παραπόρτι). Ωστόσο, το αξιοσημείωτο είναι άλλο: η Παναγία η Παραπορτιανή αποτελείται από πέντε διαφορετικά παρεκκλήσια τα οποία συνθέτουν ένα οικοδόμημα που κατά τον Μεσαίωνα αποτελούσε μέρος του κάστρου γι αυτό και βρίσκονται τα τέσσερα στο ισόγειο και το πέμπτο από πάνω, σαν τρούλος. Οπότε φαντάσου πόσο ιδιαίτερο Επιτάφιο και ξεχωριστή Ανάσταση θα κάνεις εκεί απολαμβάνοντας τους ύμνους και παράλληλα χαζεύοντας μια τόσο ιδιάζουσα περίπτωση ναού. Κι αν αυτά δεν είναι αρκετά για να πάρεις το καράβι από τη Ραφήνα, υπάρχει και το μετά τις λειτουργίες. Μην ξεχνάς ότι μιλάμε για το πιο κοσμοπολίτικο νησί της Ελλάδας και ένα από τα πιο διάσημα ολόκληρου του πλανήτη, οπότε στα Ματογιάννια αυτές τις ημέρες θα περπατήσεις μαζί με το εγχώριο αλλά και το διεθνές jet set. Και το καλύτερο; Θα απολαύσεις τη διασκέδαση που προσφέρει, από το πρωί ως το βράδυ, χωρίς τα κόστη και τον συνωστισμό του καλοκαιριού. Όσο για το παραδοσιακό κομμάτι, είναι το ίδιο δυνατό με το σύγχρονο, κι αυτή είναι και η γοητεία της Μυκόνου. Τη Μεγάλη Πέμπτη θα δοκιμάσεις ψωμιά σε σχήμα Σταυρού που κόβονται και μοιράζονται με τα χέρια σε όλους τους φούρνους, τη Μεγάλη Παρασκευή στην Άνω Μερά θα ακούσεις τις γυναίκες να ψέλνουν το Μοιρολόι της Παναγιάς και φυσικά θα απολαύσεις παντού την πεντανόστιμη παραδοσιακή κρεμμυδόπιτα με κοπανιστή, μεζέδες με λούζα, μαγειρευτό κατσίκι και αρνί ψημένο στα κλήματα.